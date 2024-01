Quando Hitler rubò il coniglio rosa stasera su Rai 1: trama e cast del film tratto dal romanzo di Judith Kerr

Stasera su Rai 1 in prim serata va in onda Quando Hitler rubò il coniglio rosa, il film tratto dal romanzo di Judith Kerr ispirato alla sua storia: ecco la trama e il cast.

Stasera su Rai 1 in prima serata, e in prima visione, va in onda il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa, in vista della ricorrenza del Giorno della Memoria. Diretto nel 2019 dalla regista Premio Oscar Caroline Link, è tratto dall'omonimo romanzo di Judith Kerr, ispirato all'infanzia della stessa scrittrice.

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: la trama

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: Riva Krymalowski in una scena

Germania, 1933. L'avvento del nazionalsocialismo appare ormai inevitabile, Adolf Hitler che sta guidando il suo movimento politico all'affermazione con metodi antidemocratici, diffondendo odio razziale e violenza.

Moltissime persone, in particolare appartenenti alla comunità ebraica, si rendono conto che vivere nel Paese diverrà presto impossibile. Anna Kemper ha nove anni e non ha idea di chi sia Hitler, nonostante il manifesto con il suo nome campeggi per le strade berlinesi. Un giorno, però, di suo padre non avrà più notizie: comprenderà molto presto come la sua infanzia, e quella di molti altri suoi coetanei, sia finita.

Costretta a fuggire con la propria famiglia, Anna dovrà lasciare indietro tutto ciò che aveva, incluso il piccolo coniglietto rosa cui era molto affezionata. Da quel momento, per la piccola e i suoi familiari inizierà un percorso di estrema sofferenza, vagando da un luogo all'altro senza mai poter trovare una casa e persone con le quali condividere quei momenti complicati. Anche trovare una scuola sarà per Anna estremamente difficile, ma finiranno anche le risorse a disposizione della famiglia e la persecuzione razziale diverrà insostenibile.

Il cast

Quando Hitler rubò il coniglio rosa: Oliver Masucci, Carla Juri, Riva Krymalowski in un'immagine

È la piccola Riva Krymalowski a interpretare il ruolo di Anna Kemper, la bambina protagonista del film. A interpretare Max Kemper, il fratello di Anna, è Marinus Hohmann. Carla Juri è Dorothea Kemper, la mamma dei due bambini, Oliver Masucci è Arthur Kemper, il papà che si oppone al nazismo. Justus von Dohnányi è lo zio Julius, Ursula Werner è la governante Heimpi.