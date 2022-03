Putin - Ultimo Zar, il documentario stasera su Nove

Con gli occhi del mondo puntati sul conflitto in Ucraina, per il ciclo Nove Racconta il documentario BBC dal titolo Putin - Ultimo Zar arriva stasera su Nove alle 21:25.

Con gli occhi del mondo puntati sul conflitto in Ucraina, per il ciclo Nove Racconta il documentario BBC per Channel 4 Putin - Ultimo Zar - in onda stasera su Nove - offre il ritratto di uno dei leader più controversi del XXI secolo, ripercorrendone la storia attraverso materiale d'archivio, interviste e testimonianze.

Astuto e imprevedibile, feroce combattente e patriota russo convinto, Vladimir Putin ha governato con il pugno di ferro per oltre 20 anni. Quali sono state le tappe della sua ascesa? In che modo le sue esperienze personali e il suo passato da spia del KGB hanno influenzato la sua politica e plasmato il leader che è oggi? Quali sono stati gli snodi fondamentali dei suoi anni di governo?

Putin arriva al Cremlino come un presidente vulnerabile e quasi sconosciuto, che gli oligarchi russi si aspettano di poter controllare facilmente. Ben presto riesce ad affermare il suo potere, circondandosi dei suoi coetanei del KGB e facendo suo il codice della spia: niente è dimenticato e niente è perdonato. Grazie a immagini e filmati d'archivio e alle testimonianze di ex membri della sua cerchia più ristretta, il documentario ricostruisce la storia di Vladimir Putin, analizzandone anche il lato più oscuro, in particolare attraverso le storie di Boris Berezovsky e Alexander Litvinenko, entrambi suoi oppositori morti in suolo britannico.

Un viaggio attraverso la mente di una delle personalità politiche più importanti del nostro tempo, la cui presidenza ha assunto a tratti le caratteristiche di un thriller di spionaggio.