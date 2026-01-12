Putin – Anatomia di uno zar: stasera su La7 il docufilm che spiega la Russia di oggi

In prima serata su La7 lo speciale di Ezio Mauro ripercorre l'ascesa di Vladimir Putin dal 1999 alla guerra in Ucraina, raccontando illusioni occidentali e il ritorno allo scontro Est-Ovest.

Vladimir Putin
NOTIZIA di 12/01/2026

Stasera, lunedì 12 gennaio, in prima serata, alle 21:15, su La7, va in onda Putin - Anatomia di uno zar, lo speciale docufilm firmato da Ezio Mauro che prova a raccontare - e decifrare - uno dei personaggi più complessi e controversi della storia contemporanea. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nella linea editoriale della rete di Urbano Cairo, da sempre attenta all'approfondimento politico e geopolitico, e che promette di offrire allo spettatore non solo un ritratto di Vladimir Putin, ma anche una riflessione più ampia sui rapporti tra Russia e Occidente negli ultimi trent'anni.

Un racconto lungo trent'anni tra Russia e Occidente

Per tre decenni l'Occidente ha osservato la Russia oscillando tra curiosità, fascinazione e paura, spesso aggrappandosi all'illusione che il dopo-Urss potesse trasformarsi in una storia di democratizzazione e integrazione. Dall'altra parte, il Cremlino ha costruito una narrazione di forza, stabilità e rinascita nazionale, preparando progressivamente il ritorno a una logica di contrapposizione che richiama da vicino i fantasmi della Guerra fredda. È proprio questo doppio sguardo - occidentale e russo - il cuore del racconto di Ezio Mauro.

Dal 1999 alla guerra in Ucraina: l'ascesa di Putin

Il documentario prende le mosse dal 1999, anno dell'ascesa al potere di Putin, e attraversa tre decenni di storia europea e internazionale fino alla guerra in Ucraina e al summit in Alaska, seguendo in parallelo la biografia politica del leader russo e la parabola della Russia post-sovietica. Un percorso fatto di memoria imperiale, risentimento, controllo e sicurezza da un lato; speranze, aperture e dialogo dall'altro. Due verità parallele che, nel tempo, si sono progressivamente allontanate fino alla rottura definitiva.

Ezio Mauro
Ezio Mauro

Le voci degli esperti e dei testimoni

Ad arricchire il racconto, una serie di interviste a testimoni e studiosi di primo piano: da Jan Rachinsky, direttore di Memorial International e Premio Nobel per la Pace 2022, a Marina Litvinovich, attivista e consulente politica di Eltsin e Putin nei primi anni Duemila; passando per Alexander Baunov, Anna Zafesova, Andrea Graziosi, Adriano Dell'Asta, Stefano Stefanini, Micol Flammini e Marcello Flores. Voci diverse che contribuiscono a costruire un mosaico complesso, lontano dalle semplificazioni.

Uno speciale firmato Ezio Mauro per La7

Putin - Anatomia di uno zar è un film documentario prodotto da Stand By Me per La7, scritto da Ezio Mauro con Lorenzo De Alexandris, Marta Allevato e Cristina Mania, e diretto da Lorenzo De Alexandris. Un racconto lucido e inquietante, che prova a spiegare non solo chi è Putin, ma anche perché oggi il mondo si ritrova nuovamente sull'orlo di uno scontro tra Est e Ovest. Un appuntamento da non perdere per chi ama l'approfondimento e la grande attualità.

Dove e quando vederlo

  • Programma: Putin - Anatomia di uno zar
  • Genere: Docufilm
  • Canale: La7
  • Data: Lunedì 12 gennaio 2026
  • Orario: 21:15
  • Streaming: Disponibile anche in diretta e on-demand su La7.it