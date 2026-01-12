Putin – Anatomia di uno zar: stasera su La7 il docufilm che spiega la Russia di oggi

Stasera, lunedì 12 gennaio, in prima serata, alle 21:15, su La7, va in onda Putin - Anatomia di uno zar, lo speciale docufilm firmato da Ezio Mauro che prova a raccontare - e decifrare - uno dei personaggi più complessi e controversi della storia contemporanea. Un appuntamento che si inserisce perfettamente nella linea editoriale della rete di Urbano Cairo, da sempre attenta all'approfondimento politico e geopolitico, e che promette di offrire allo spettatore non solo un ritratto di Vladimir Putin, ma anche una riflessione più ampia sui rapporti tra Russia e Occidente negli ultimi trent'anni.

Un racconto lungo trent'anni tra Russia e Occidente

Per tre decenni l'Occidente ha osservato la Russia oscillando tra curiosità, fascinazione e paura, spesso aggrappandosi all'illusione che il dopo-Urss potesse trasformarsi in una storia di democratizzazione e integrazione. Dall'altra parte, il Cremlino ha costruito una narrazione di forza, stabilità e rinascita nazionale, preparando progressivamente il ritorno a una logica di contrapposizione che richiama da vicino i fantasmi della Guerra fredda. È proprio questo doppio sguardo - occidentale e russo - il cuore del racconto di Ezio Mauro.

Dal 1999 alla guerra in Ucraina: l'ascesa di Putin

Il documentario prende le mosse dal 1999, anno dell'ascesa al potere di Putin, e attraversa tre decenni di storia europea e internazionale fino alla guerra in Ucraina e al summit in Alaska, seguendo in parallelo la biografia politica del leader russo e la parabola della Russia post-sovietica. Un percorso fatto di memoria imperiale, risentimento, controllo e sicurezza da un lato; speranze, aperture e dialogo dall'altro. Due verità parallele che, nel tempo, si sono progressivamente allontanate fino alla rottura definitiva.

Ezio Mauro

Le voci degli esperti e dei testimoni

Ad arricchire il racconto, una serie di interviste a testimoni e studiosi di primo piano: da Jan Rachinsky, direttore di Memorial International e Premio Nobel per la Pace 2022, a Marina Litvinovich, attivista e consulente politica di Eltsin e Putin nei primi anni Duemila; passando per Alexander Baunov, Anna Zafesova, Andrea Graziosi, Adriano Dell'Asta, Stefano Stefanini, Micol Flammini e Marcello Flores. Voci diverse che contribuiscono a costruire un mosaico complesso, lontano dalle semplificazioni.

Uno speciale firmato Ezio Mauro per La7

Putin - Anatomia di uno zar è un film documentario prodotto da Stand By Me per La7, scritto da Ezio Mauro con Lorenzo De Alexandris, Marta Allevato e Cristina Mania, e diretto da Lorenzo De Alexandris. Un racconto lucido e inquietante, che prova a spiegare non solo chi è Putin, ma anche perché oggi il mondo si ritrova nuovamente sull'orlo di uno scontro tra Est e Ovest. Un appuntamento da non perdere per chi ama l'approfondimento e la grande attualità.

Dove e quando vederlo