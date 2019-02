Purl: il divertente corto realizzato grazie al progetto SparkShorts della Pixar

Purl è il primo corto Disney-Pixar presentato online che fa parte dell'iniziativa SparkShorts che dà la possibilità ai filmmaker di realizzare in modo "indipendente" e a basso budget i loro progetti.

I risultati finali sono quindi, per stile e narrazione, diversi dai tradizionali progetti realizzati dallo studio, permettendo di esplorare nuovi territori nel settore dell'animazione.

I prossimi due titoli realizzati grazie al progetto saranno Smash and Grab e Kitbull, rispettivamente disponibili online a partite dall'11 e dal 18 febbraio.

Ecco un interessante video dedicato alla realizzazione del corto e sul lavoro compiuto per creare una protagonista unica e realistica.

La presentazione del progetto: