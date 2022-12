Purché finisca bene, La Fortuna Di Laura: cast e trama del film di stasera su RAi1

Stasera su Rai1, nuovo appuntamento con il ciclo Purché finisca bene, arrivato alla sesta stagione. Il film del 22 dicembre è La Fortuna Di Laura, dove la protagonista, dopo una serie di vicissitudini, che la portano a perdere lavoro, casa e affetti, capirà il vero valore della vita. Purché finisca bene va in onda dal 2014, ogni pellicola è un episodio a sé stante che racconta, con i toni leggeri adatti al periodo natalizio, le difficoltà della vita di tutti i giorni.

La sinossi di La Fortuna Di Laura: Laura Trabacchi è un'arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma viziandola e mandandola a studiare all'estero. Quando l - a relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini che la ospita a casa sua dove già vive suo fratello Fabrizio dopo la separazione.

Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura le propone di sostituirla nel lavoro di colf, così la donna potrà dedicarsi al nipote Nicola. Pulendo le case dei suoi ex "amici", le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l'amore.

Il cast de La Fortuna di Laura vede Lucrezia Lante della Rovere, interpretare la protagonista Laura. Andrea Pennacchi, visto in Petra e nella miniserie Netflix Tutto chiede salvezza, è Fabrizio, un infermiere che si prende cura del figlio con l'aiuto della sorella Agnese. Quest'ultima è interpretata da Emanuela Grimalda. Giorgio e Anna Furlan sono interpretati da Roberto Zibetti e Astra Lanz. Completano il cast Daniele Molino e Pia Engleberth La regia è di Alessandro Angelini. La sceneggiatura è stata scritta da Pietro Seghetti, Eleonora Fiorini e Anna Mittone.

La Fortuna di Laura va in onda in prima visione TV su Rai1 a partire dalle 21.25 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche on demand.