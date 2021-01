Punisher: Neil Druckmann, dopo The Last of Us, vorrebbe realizzare un videogame sull'antieroe

Neil Druckmann, dopo aver portato al successo The Last of Us, ha svelato che sarebbe felice di realizzare un videogame su Punisher o Ghost Rider.

Neil Druckmann, reduce dal successo di The Last of Us Parte II, ha svelato che, se ne avesse l'occasione, vorrebbe portare il mondo di The Punisher o di Ghost Rider in quello dei videogame.

I personaggi della Marvel sono stati inseriti in una lista condivisa su Twitter creata in risposta a un fan che gli ha chiesto di quali titoli e personaggi già esistenti vorrebbe occuparsi.

Su Twitter Neil Druckmann ha infatti scritto quali progetti sarebbe felice di lavorare. In cima alle preferenze dello sviluppatore di The Last of Us c'è così The Punisher. L'antieroe è stato recentemente protagonista sul piccolo schermo grazie alla serie televisiva prodotta per Netflix con star l'attore Jon Bernthal che, in un'intervista rilasciata nel 2019, aveva ammesso che sarebbe stato felice di partecipare a eventuali progetti legati al progetto, tra cui anche un videogame.

La top 3 comprende anche Half Life e Ghost Rider, personaggio protagonista dei fumetti Marvel che è stato recentemente al centro di un progetto sviluppato per la televisione, poi abbandonato. L'artista che lavora per Naughty Dog ha aggiunto che vorrebbe creare un gioco con al centro una versione di Danny Ketch e con villain della storia Blackout.

La lista di Druckmann, che ha ammesso che in quel momento gli venivano in mente solo 5 titoli, ha inserito nelle sue preferenze anche Hotline Miami e Cowboy Bebop.

Rispondendo ai commenti dei follower, Neil Druckmann ha ammesso che sarebbe felice di creare un videogioco ispirato a Principessa Mononoke o un adattamento di Kiki's Delivery Service. Neil ha così ribadito la sua passione per le opere create da Hayao Miyazaki, di cui da tempo è un grande fan.

The Last Of Us, in questi mesi, è invece al centro di un adattamento televisivo in fase di sviluppo per conto di HBO e che porterà sugli schermi la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.