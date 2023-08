Psycho: the lost tapes of Ed Gein, il trailer della docuserie sul killer che ha ispirato Hitchcock

MGM+ trasmetterà a partire dal 17 settembre gli episodi della docuserie Psycho: the lost tapes of Ed Gein e il trailer anticipa qualche dettaglio del progetto sul famoso serial killer.

Il 17 settembre su MGM+ arriverà la docuserie Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein, di cui online è stato condiviso il trailer.

Nel video si anticipa quindi qualche dettaglio del progetto che approfondirà, tramite alcune registrazioni audio inedite e interviste con esperti e persone coinvolte nelle indagini, le terribili azioni compiute dal serial killer Ed Gein, diventato negli anni una fonte di ispirazione per registi e sceneggiatori, tra cui Alfred Hitchcock, nel delineare i personaggi di assassini e squilibrati.

I dettagli del progetto

La sinossi ufficiale di Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein ricorda che per anni filmmaker, giornalisti e studiosi hanno provato a svelare i segreti della mente di questo famoso assassino.

Le puntate, con nuove rivelazioni e registrazioni mai sentite prima, trasporteranno gli spettatori alla fine degli anni '50, permettendo di entrare nella mente perversa di Gein.

La serie esplorerà la giovinezza di Gein e la contorta relazione con sua madre (che ha ispirato Psycho di Alfred Hitchcock), la sua scelta di aprire delle tombe e compiere dei furti, gli omicidi che hanno portato al suo arresto, e la scoperta della polizia della sua terrificante casa degli orrori, il tutto accompagnato da nuove rivelazioni grazie alle registrazioni.

Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock tra suspense e psicanalisi

La casa degli orrori di Gein

A portare all'arresto di Ed Gein è stato l'omicidio di Bernice Worden, la proprietaria di una ferramenta e madre del vice-sceriffo di Plainfield che era scomparsa nel nulla il 16 novembre 1957. Grazie a uno scontrino scritto nell'ultimo giorno in cui era stata vista nel suo negozio le autorità hanno quindi rintracciato l'uomo e hanno perquisito la casa di Gein, trovandosi alle prese con dei macabri trofei umani che hanno svelato i crimini compiuti. Nell'abitazione sono stati infatti rinvenuti teschi, toraci, oggetti creati con pelle umana, colonne vertebrali trasformate in lampade e molti altri terrificanti resti.

Gein ha poi confessato di aver trafugato dei cadaveri e altre attività orribili oltre agli omicidi.