PSG-Real Madrid stasera, semifinale del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito

Luis Enrique sfida Xabi Alonso per conquistare la finale contro il Chelsea: fischio d'inizio alle 21: ecco come seguire la semifinale del Mondiale per Club.

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo e si prepara a vivere uno dei momenti più attesi: questa sera, mercoledì 9 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana) il Paris Saint-Germain sfida il Real Madrid nella seconda semifinale della competizione. In palio c'è un posto nella finalissima contro il Chelsea di Maresca, già qualificato dopo il successo per 2-0 sul Fluminense.

Luis Enrique vs Xabi Alonso: sfida tra idee e ambizioni

Da una parte il PSG, che punta al quarto trofeo stagionale dopo aver conquistato Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, dove ha battuto l'Inter con un sonoro 5-0. Dall'altra, il nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso, che ha preso il posto di Carlo Ancelotti, voglioso di iniziare con un titolo prestigioso il nuovo ciclo affidato all'ex tecnico del Bayer Leverkusen. Una sfida ad altissima intensità, che promette spettacolo sul campo del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Dove vedere PSG-Real Madrid in diretta TV e streaming

La semifinale sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5, con la telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. L'intero match sarà visibile gratuitamente anche su DAZN, senza necessità di abbonamento: basterà registrarsi gratuitamente con la propria email sull'app o sul sito ufficiale della piattaforma per accedere all'evento in programma.

Vinicius Jr del Real Madrid

Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming gratuito su Sportmediaset.it, Mediaset Infinity (previa registrazione), e tramite l'app di DAZN su smartphone, tablet e Smart TV. Il calcio d'inizio è fissato per le 21:00 ora italiana, al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, impianto che ospita le gare casalinghe dei New York Giants e dei New York Jets.

Una finale tutta europea

Chi vincerà questa semifinale affronterà il Chelsea nella finalissima del Mondiale per Club. I Blues si sono imposti 2-0 sul Fluminense nella prima semifinale, trascinati dalla doppietta di Joao Pedro. Sarà una sfida tra giganti europei, e questa sera si conoscerà il nome del secondo protagonista.

Le probabili formazioni

Paris Saint-Germain(4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Doué.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr, Joselu.