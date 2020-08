PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 va in scena PSG-Bayern Monaco, finale della Champions League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

PSG-Bayern Monaco va in scena stasera alle 21:00, è la finale di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

PSG -Bayern Monaco è finale della UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21:00 in gara unica allo stadio Da Luz di Lisbona. In semifinale il Bayern Monaco ha superato i francesi del Lione mentre il PSG i tedeschi del Lipsia. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità la finalissima verrà decisa ai calci di rigore.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere PSG - Bayern Monaco in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Lele Adani.

Dove vederla in streaming

PSG -Bayern Monaco può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset. L'incontro potrà essere visto in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.