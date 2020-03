PS5: presentazione ufficiale prevista per domani 18 marzo

Sony l'ha ufficializzato: la presentazione della PS5 sarà domani 18 marzo. A presentare al mondo la nuova creatura sarà il system architect Mark Cerny, l'appuntamento, per tutti i fan italiani, è per le 17:00.

Anche ai tempi del Coronavirus, dunque, nè Sony nè Microsoft rinunciano ai nuovi prodotti, e se ieri è toccato alla Xbox Series X, con tempismo perfetto Mark Cerny svelerà la nuova console targata Sony. Le domande che i fan si stanno facendo, più che riguardare gli aspetti tecnici di cui sicuramente il system architect parlerà, sono naturalmente legate al prezzo e, più che mai in questo periodo, al giorno di lancio sul mercato della nuova console. La PS5 infatti sarebbe dovuta arrivare probabilmente entro Natale, ma gli effetti del Covid-19 si stanno facendo sentire anche sul settore videoludico e sono in molti, in queste ore, a pensare che Sony potrebbe ritardare l'arrivo sul mercato della nuova creatura fino al 2021.