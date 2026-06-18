Providence Falls stasera su Rai 2: trama, cast e anticipazioni del finale

Il viaggio nel tempo di Cora e Liam arriva al capolinea: stasera in prima serata su Rai 2 gli episodi conclusivi tra indagini poliziesche e scelte d'amore definitive.

Arriva al capolinea Providence Falls, la miniserie televisiva targata Hallmark Channel che ha saputo mescolare il fascino del genere romance soprannaturale con le tinte del poliziesco contemporaneo. Stasera su Rai 2 va in onda l'attesissima ultima puntata, in prima visione assoluta, a partire dalle 21:20 e in streaming su RaiPlay. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie, la trama generale, il cast e le anticipazioni sul finale di stagione.

Cos'è "Providence Falls"?

Tratta dalla celebre trilogia letteraria di successo scritta da Jude Deveraux e Tara Sheets (composta dai romanzi Chance of a Lifetime, An Impossible Promise e Thief of Fate), la miniserie è un viaggio nel tempo e nei sentimenti. Diretta da Lucie Guest e Siobhan Devine, l'opera esplora il delicato equilibrio tra il libero arbitrio e il fato prestabilito, muovendosi tra atmosfere storiche e la realtà dei moderni procedurali polizieschi.

La storia ha inizio nell'Irlanda del 1844, dove Liam, un ladruncolo dal cuore d'oro, si innamora perdutamente di Cora, una giovane e raffinata aristocratica. Il loro amore, però, altera i piani del destino. Per rimettere le cose a posto intervengono direttamente gli angeli, che catapultano Liam nell'Oregon dei giorni nostri.

Felicia Simone ed Evan Roderick

Nel presente, Liam e Cora si ritrovano incredibilmente a lavorare fianco a fianco come colleghi di polizia. C'è però un dettaglio fondamentale: solo Liam conserva la memoria della loro vita passata e dei sentimenti mai svaniti. Per salvare l'anima e la vita di Cora, Liam ha una missione divina straziante: soffocare il proprio amore e spingerla tra le braccia del miliardario Finn Walsh, l'uomo che il destino ha originariamente scelto per lei.

Le anticipazioni della puntata finale

Nell'episodio conclusivo in onda stasera, i nodi vengono finalmente al pettine. Indagando insieme, i detective Cora e Liam si avvicinano sempre di più alla soluzione del complicato caso di omicidio che stanno seguendo. Ma mentre la verità sul crimine viene a galla, i due protagonisti si troveranno davanti a un bivio definitivo: accettare le regole imposte dagli angeli o ribellarsi apertamente alle forze ultraterrene per prendere il controllo del proprio destino, scegliendo l'amore a qualunque costo.

I Protagonisti della miniserie e il Cast

Il triangolo d'amore e destino è sorretto da un cast molto amato dagli appassionati di serie TV:

Liam (Lachlan Quarmby): Il tormentato protagonista, l'unico a ricordare il passato in Irlanda, diviso tra il dovere mistico e un amore incrollabile.

Il tormentato protagonista, l'unico a ricordare il passato in Irlanda, diviso tra il dovere mistico e un amore incrollabile. Cora (Katie Stevens): Nel presente è una determinata detective di polizia dell'Oregon, del tutto ignara della sua precedente vita nel diciannovesimo secolo.

Nel presente è una determinata detective di polizia dell'Oregon, del tutto ignara della sua precedente vita nel diciannovesimo secolo. Finn Walsh (Evan Roderick): L'affascinante e ricco pretendente, considerato dagli angeli la vera "anima gemella" a cui Cora è destinata.

Completano il cast Felicia Simone (Suzette), Amitai Marmorstein (Agon), Matty Finochio (Boyd Thompson), Paul McGillion (James McLeod), Fulvio Cecere (Detective Leo), Jessica Sipos (Merideth Brady), Keegan Connor Tracy (Samael) e Glen Gordon (Dominic).