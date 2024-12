Il prossimo thriller erotico di Glen Powell scatena una guerra di offerte tra gli studios

Glen Powell colpisce ancora. Dopo i successi di Twister, Tutti tranne te e Hit Man, tutti arrivati a breve distanza l'uno dall'altro, l'instancabile attore ha già firmato per un nuovo progetto avvincente e molto desiderato dalle major.

Powell sarà infatti il protagonista di Homewreckers, un thriller erotico sull'intelligenza artificiale che, attualmente in fase di presentazione, ha scatenato una vera e propria guerra di offerte tra gli studios per accaparrarselo. Il film, di cui si sa ancora poco, è descritto come una fusione tra le atmosfere di Adrian Lyne (autore di L'amore infedele - Unfaithful) e Ex Machina di Alex Garland.

È in corso anche la ricerca della co-protagonista femminile di Powell, che potrebbe vedere il ritorno sullo schermo di una delle sue ex partner, come Sydney Sweeney, sua co-star in Tutti tranne te, o Adria Arjona, con cui ha lavorato in Hit Man.

Homewreckers segue la storia di Beth e Henry (interpretato da Powell), una coppia in difficoltà il cui matrimonio, segnato da sospetti, distanza emotiva e rimpianti, inizia a sfaldarsi. Mentre Henry è ossessionato dall'idea che Beth lo tradisca, le viene offerta l'opportunità surreale di riaccendere la sua storia d'amore con una versione più giovane di Henry grazie a una tecnologia avanzata di intelligenza artificiale.

Un successo incredibile e molti progetti in cantiere

Powell sta vivendo un periodo di grande successo e si è affermato come uno degli attori più richiesti di Hollywood. È anche una delle star più popolari nella classifica del 2024 stilata da IMDb. I suoi ruoli in Top Gun: Maverick, Tutti tranne te, Hitman e Twisters, gli hanno aperto molte porte e possibilità. Inoltre, ha altrettanti progetti interessanti in uscita nel 2025, con registi come JJ Abrams, Edgar Wright e John Patton Ford, oltre a una serie HULU già girata, Chad Powers. Powell è talmente impegnato che ha dovuto rifiutare i ruoli da protagonista nei reboot di Bourne e Jurassic Park.

Glen Powell è Chad Powers

Seppur sappiamo ancora poco sui progetti di JJ Abrams e Ford, abbiamo qualche informazione in più su The Running Man. Il film, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, sarà prodotto da Paramount e vanta un cast stellare, con Michael Cera, Emilia Jones, Josh Brolin e Katy O'Brian.

The Running Man è ambientato in un mondo distopico in cui i concorrenti partecipano a violenti giochi a premi creati dal regime totalitario per controllare e placare le masse. La trama segue un uomo, alla disperata ricerca di denaro per curare la figlia malata, che si iscrive al popolare show "The Running Man". Il gioco vede squadre di assassini dare la caccia ai concorrenti: più a lungo un partecipante riesce a sfuggire, più soldi guadagna. Tuttavia, l'uomo infrangerà tutte le regole del gioco, rivelando così gli oscuri segreti dietro lo show.