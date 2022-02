Propaganda Live: stasera Tananai e La rappresentante di Lista ospiti del programma

La Rappresentante di Lista e Tananai saranno i principali ospiti di A Propaganda Live: in onda stasera, venerdì 11 febbraio 2022, alle 21.15 su La7.

Con Propaganda Live di Diego Bianchi stasera torna anche la musica dal vivo: sul palco del programma di La 7, in onda ogni venerdì alle 21.15, ci saranno La Rappresentante di Lista e Tananai, due dei più celebri concorrenti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022.

La Rappresentante di Lista sono reduci dalla loro recente pubblicazione dei due singoli portati al Festival, intitolati Ciao Ciao e Be My Baby, mentre Tananai, che con la canzone Sesso Occasionale si è piazzato ultimo, grazie alla sua autoironia è appena diventato uno dei cantanti della kermesse musicale più seguiti in assoluto sui social media.

Per quanto concerne il reportage della settimana, Diego ha documentato le proteste degli studenti sulle modalità con cui il Ministro Bianchi ha deciso di far svolgere l'esame di maturità: a questo proposito il conduttore ha intervistato il Professor Alessandro Barbero al fine di discutere approfonditamente tematiche quali la scuola, i giovani, il green pass e molto altro.

Nel cast fisso di Propaganda Live figurano il fumettista Makkox, il direttore de L'Espresso Marco Damilano, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista di La7 Paolo Celata e la band formata da Roberto Angelini, Giovanni Di Cosimo, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Daniele "Coffee" Rossi e Daniele Tittarelli. Tra gli ospiti ricorrenti, troviamo anche il corrispondente in Italia del Die Welt Constanze Reuscher e Memo Remigi.