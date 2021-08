Che effetto hanno le principesse della Disney sui bambini? I risultati di uno studio

Sarah Coyne, della Brigham Young University, è stata attaccata da una moltitudine di scienziati quando, nel 2016, ha pubblicato il suo studio in cui affermava che le principesse della Disney erano dannose per le ragazze perché cementavano gli stereotipi sessisti e portavano le bambine a riflettere troppo a lungo sulla loro estetica.

"Ho ricevuto così tante lettere da quando ho pubblicato lo studio, moltissime persone dicevano di odiarmi", ha raccontato a Yahoo Life la professoressa della Brigham Young University e direttrice associata della School for Family Life. "La gente mi ha definito come 'una che odia le principesse'."

Ma ora la Coyne ha annunciato delle nuove scoperte sull'argomento, sorprendendo persino se stessa con ciò che ha appreso: a quanto pare, l'effetto a lungo termine delle eroine ingioiellate che indossano la tiara può essere positivo per i bambini, attraverso questo immaginario, infatti, possono sviluppare visioni più progressiste a proposito delle donne.

"Come psicologo dello sviluppo, sono interessata a guardare che effetto hanno una serie di variabili nel corso di molti anni", ha rivelato la Coyne in un comunicato stampa. "Mi sbagliavo, ho scoperto che le principesse della Disney hanno effetti molto positivi sulla femminilità e sulle relazioni. Dobbiamo riuscire a capirlo tutti, il più velocemente possibile, perché può essere davvero un toccasana per l'umanità."