Principe Filippo, Matt Smith ricorda il duca di Edimburgo: "Non sarà lo stesso senza di te"

Matt Smith ha interpretato il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown e ha rivolto un commosso messaggio per ricordarlo e condividere le proprie condoglianze.

La morte del Principe Filippo ha commosso il Regno Unito e il mondo intero e Matt Smith, che ha interpretato il marito di Elisabetta II nella serie The Crown, ha voluto rivolgere un messaggio per dire addio al nobile.

L'attore ha rilasciato un comunicato condiviso da The Hollywood Reporter in cui sottolinea la sua ammirazione per il Duca di Edinburgo.

Matt Smith ha dichiarato: "Vorrei rivolgere le mie condoglianze a Sua Maestà la Regina e alla Famiglia Reale. Il principe Filippo era un grande. E lo sapeva".

L'attore ha sottolineato che il reale ha avuto uno stile e una vita incredibile, aggiungendo: "Grazie per il tuo servizio vecchio amico, non sarà lo stesso senza di te".

La produzione della serie The Crownn aveva già condiviso le condoglianze di tutto il team coinvolto nella realizzazione della serie: "Netflix, Left Bank Pictures, Sony Pictures Television e il team della produzione di The Crown sono profondamente rattristati nell'apprendere la notizia della morte del Duca di Edinburgo. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia reale in questo momento triste".

Matt Smith ha interpretato il Principe Filippo nelle prime due stagioni della serie, ruolo poi assegnato a Tobias Menzies e Jonathan Pryce. L'attore aveva avuto la parte negli episodi in cui si raccontavano il matrimonio con Elisabetta avvenuto nel 1947 e gli anni successivi del loro rapporto.