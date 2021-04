Principe Filippo: l'ultimo saluto delle star sui social, da George Takei a Jason Isaacs

David Beckham e Jason Isaacs sono solo alcune delle star che hanno scelto di condividere sui social il loro ultimo saluto al principe Filippo di Edimburgo.

Da quando, poche ore fa, Buckingham Palace ha condiviso la notizia della morte del Principe Filippo, sui social continuano a susseguirsi decine di migliaia di post dedicati al reale britannico, scomparso quest'oggi all'età di 99 anni. I tributi, provenienti da ogni parte del mondo, vengono condivisi da gente di ogni generazione o rango sociale e tra coloro che hanno voluto omaggiare la memoria del principe non sono mancate anche alcune celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo.

Piers Morgan, giornalista e presentatore di spicco della tv britannica, ha twittato le seguenti parole: "Un vero grande britannico che ha dedicato la sua vita ad un servizio pubblico disinteressato ed è stato una roccia assoluta di devoto sostegno a Sua Maestà, la Regina, come il consorte reale più longevo di qualsiasi altro sovrano britannico. Un giorno molto triste per il nostro paese. Grazie, signore".

Per quanto riguarda l'universo sportivo, non sono mancati i tributi di José Mourinho e David Beckham. L'allenatore del Tottenham, ex Inter, ha interrotto la sua conferenza stampa per dire: "Mi dispiace di aver appena letto alcune tristi notizie sul Principe Filippo. Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia reale. Ad essere molto onesto, ho un profondo rispetto profondo per la famiglia reale. A loro tutte le mie condoglianze. Non è solo questo paese a condividere questo sentimento adesso".

L'ex calciatore del Manchester United ha invece condiviso un post su Instagram nel quale si legge: "I miei pensieri vanno a Sua Maestà la Regina e alla Famiglia Reale mentre ci uniamo a loro per piangere la perdita del Principe Filippo. Un personaggio pubblico per il mondo ma prima ancora un amorevole marito, padre e nonno. Oggi è un giorno per ricordare la sua vita e l'incredibile servizio prestato alla Gran Bretagna e in tutto il mondo. Riposa in pace, Vostra Altezza".

Sul fronte musicale, l'ex membro delle Spice Girls, Geri Halliwell, ha approfittato del suo account Twitter per scrivere: "Pensando a Sua Maestà la Regina e alla Famiglia Reale in questo momento". Ronan Keating ha invece condiviso su Instagram un'immagine che lo ritrae insieme al Principe Filippo, ed ha scritto: "Un grande onore averti incontrato, signore. Hai vissuto una vita piena, una buona vita. I miei pensieri sono con le persone che sono rimaste senza di te. Che tu possa riposare in pace".

Per quanto riguarda il cinema, George Takei, che ha interpretato Hikaru Sulu in Star Trek, ha invece twittato: "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale in questo momento di dolore, ed in particolare a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che ha trascorso una vita al fianco del suo Principe Filippo". Jason Isaacs, meglio conosciuto per aver interpretato Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, ha invece twittato: "La radio della BBC ha appena interrotto le trasmissioni per annunciare la news, ovvero che il Duca di Edimburgo è morto. Ora evitiamo l'orrendamente ripetitiva e stucchevole 'mungitura' dell'hype. Phillip l'avrebbe odiato. Qualunque altra cosa, lui era un simpaticone".