Primo Set, lo speciale sulla ripartenza del cinema stasera su Rai2

Al via stasera su Rai2 a mezzanotte Primo Set: programma speciale che racconta la ripartenza del cinema italiano dopo la pausa forzata dovuta al lockdown e come si vive sul set con le nuove regole da seguire per girare film in sicurezza.

Gianvito Casadonte, affiancato dalle sue due inviate Elena Ballerini e Giulia Nannini, ci accompagnerà sui set che per primi hanno ripreso a lavorare. Lì attori, produttori, organizzatori, truccatori e tutte le altre maestranze del cinema racconteranno come e quanto è cambiato il loro lavoro. In tanti hanno voluto parlare ai microfoni di Primo Set, da Rocco Papaleo a Luca Barbareschi in veste di produttore, da Laura Chiatti ad Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Marco Bocci...

La casa di carta: una foto della serie

Ci sarà anche un'ampia pagina dedicata al Festival del Cinema di Venezia, il primo festival internazionale che ha deciso di non "passare la mano". Lì tantissimi attori ci hanno raccontato come stanno affrontando questo periodo nuovo per tutti: Carolina Crescentini, Ficarra, Alessandro Siani, Violante Placido, Alessio Boni, i fratelli D'Innocenzo, Ricky Memphis, Tiziana Rocca, Angela Finocchiaro, e Pedro Alonso uno dei protagonisti de La casa di carta.

Ci saranno anche molte interviste esclusive, come quella a Riccardo Scamarcio in cui il grande attore pugliese rivela alcuni retroscena inediti e divertenti della sua carriera. O quella a Rocco Papaleo, che racconta l'emozione che ha provato nel riprendere a girare dopo tre mesi di fermo. Tante storie, tante sensibilità, tante sensazioni tutte unite da un unico comun denominatore, un amore grande sincero per il cinema.