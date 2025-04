Primitive War: Ryan Kwanten affronta i dinosauri nella giungla del Vietnam nel primo trailer del film

È stato rilasciato il trailer ufficiale di Primitive War, il nuovo film horror fantascientifico diretto da Luke Sparke e ispirato al libro di Ethan Pettus. Nel video, Ryan Kwanten, Jeremy Piven e un gruppo di soldati americani, duramente provati dalla guerra del Vietnam, si trovano ad affrontare dinosauri, tra le pericolose minacce che popolano la giungla.

La trama e i dettagli di Primitive War

Nel romanzo di Ethan Pettus, i soldati di un'unità d'élite americana, durante la guerra del Vietnam, scoprono che i loro nemici non sono solo esseri umani. La logline ufficiale del film aggiunge alcuni dettagli sulla trama: "Ambientato nel 1968, Primitive War segue la Vulture Squad, una squadra di ricerca e salvataggio inviata in una valle isolata nella giungla per scoprire la sorte di un plotone dei Green Berets scomparso. Mentre si avventurano nelle profondità primordiali della valle e le perdite aumentano, i membri della squadra devono fare affidamento sui loro istinti più primitivi per sopravvivere agli orrori che li attendono, tra cui i predatori più pericolosi di tutti: i dinosauri",

Il regista australiano Luke Sparke ha diretto, co-scritto la sceneggiatura, prodotto, montato e progettato la produzione del film. Il cast include Tricia Helfer, Nick Wechsler, Ana Thu Nguyen e Jake Ryan.

"Dinosauri nella guerra del Vietnam? Cosa c'è di più affascinante di un concetto del genere?! Quando ho sentito parlare per la prima volta dei libri, sono rimasto colpito dalle idee e dai concetti che Ethan ha creato, e stiamo trasformando la nostra versione cinematografica in un film survival-horror mozzafiato", ha dichiarato Sparke quando ha preso in mano il progetto nel 2022.

La serie di romanzi di fantascienza storica Primitive War include anche Primitive War II: Animus Infernal e l'imminente terzo capitolo Primitive War III: Aeon Ouroboros. Carly Imrie, Zachary Garred e Alex Becconsall produrranno il film insieme a Sparke, co-produttore.