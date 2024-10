Prime Video, le novità del mese di ottobre 2024

Ottobre sarà un mese ricco di nuovi arrivi per Prime Video, di seguito potete visionare l'elenco ufficiale di tutte le nuove serie tv e film che saranno disponibili sulla piattaforma streaming.

Si parte con la nuova serie Original disponibile dal 10 ottobre, Citadel: Diana. La sinossi dello show di sei episodi recita: "Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee". Citadel: Diana è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri.

Citadel: Diana, una foto di Matilda De Angelis

Sempre tra le nuove serie Original troviamo Killer Cakes. Lo show vede come protagonista la star Matthew Lillard e sarà disponibile dall'8 ottobre. Dai visionari dell'horror di Blumhouse Television e dai creatori di Cake Boss High Noon Entertainment, Killer Cakes è un competition show, in cui pasticcieri professionisti tenteranno di creare delle torte "terrificanti". I concorrenti lavoreranno con i migliori professionisti di Hollywood in materia di effetti speciali horror per scatenare la propria contorta immaginazione e creare torte così disgustose, così inquietanti e così realistiche da popolare gli incubi degli spettatori.

Locandina di Brothers

Tra le proposte cinematografiche troviamo l'action comedy Brothers di Max Barbakow, con protagonistih Josh Brolin, insieme alla star de Il trono di spade Peter Dinklage. Brothers racconta la storia di un ex criminale (Josh Brolin) il cui tentativo di rigare dritto entra in crisi quando è costretto a riunirsi con il fratello "gemello" (Peter Dinklage), che metterà a dura prova la sua sanità mentale, in un viaggio on the road attraverso l'America allo scopo di compiere il grande colpo della loro vita. Tentando di schivare pallottole, eludere la legge e sfuggire a una madre ingombrante lungo il percorso, i due dovranno provare a ricucire il proprio legame familiare, prima di finire per uccidersi a vicenda.

Altre serie e show originali e in esclusiva Amazon Prime Video

The Legend of Vox Machina S3 (3 ottobre - 12 episodi)

The Office (18 ottobre - 8 episodi)

The Devils' Hour stagione (19 ottobre - 5 episodi)

Like A Dragon: Yakuza (24 ottobre - 6 episodi)

The Pasta Queen (24 ottobre)

Film originali e in esclusiva Amazon Prime Video

House of Spoils (3 ottobre)

Canary Black (24 ottobre)

Apocalipsis Z: El Principio Del Fin (31 ottobre)

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Ancora una possibilità | 4 ottobre

Challengers | 7 ottobre

Ghostbusters - Minaccia glaciale | 15 ottobre

Immaculate - La prescelta | 26 ottobre

La profezia del male | 30 ottobre

Altri film

Mangia prega ama | 1 ottobre

James Bond - la saga completa | 1 ottobre

Cinquanta sfumature - la trilogia | 1 ottobre

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe | 1 ottobre

Rombo di tuono | 1 ottobre

Missing in Action | 1 ottobre

Scarface | 1 ottobre

Underworld - la saga completa | 1 ottobre

Conan the Barbarian | 15 ottobre

Spiral - L'eredità di Saw | 15 ottobre

The Wolf of Wall Street | 15 ottobre

Brian Banks - La partita della vita | 16 ottobre

Hostel | 16 ottobre

Gothika | 16 ottobre

The Punisher | 23 ottobre

| 23 ottobre Punisher - Zona di guerra | 23 ottobre

Anonymous | 30 ottobre

Monster Hunter | 30 ottobre

NUOVE SERIE IN ARRIVO

I cavalieri dello zodiaco S2 e S3 | 1 ottobre

L'uomo tigre S2 | 15 ottobre

One Piece S1 | 20 ottobre

Ken il guerriero S2 | 25 ottobre

Demon Slayer - Kimetsu no yaiba S3 | 31 ottobre

FILM IN SCADENZA

Chase - Scomparsa | 9 ottobre

L'esorcista del papa | 12 ottobre

Addio al nubilato | 15 ottobre

L'ultima notte di Amore | 17 ottobre

65 - Fuga dalla Terra | 26 ottobre

SERIE E SHOW IN SCADENZA