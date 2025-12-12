Prime Video: disponibili due nuovi canali dedicati al pubblico femminile e alle famiglie

Con le festività ormai alle porte, Prime Video arricchisce la sua offerta digitale con due nuovi canali SVOD pensati per il pubblico femminile e per le famiglie.

CineMadame Plus e Cartoon Club, già disponibili dal 3 dicembre. L'obiettivo è offrire momenti di relax, condivisione e ispirazione, sia per chi desidera ritagliarsi un attimo per sé sia per chi cerca contenuti adatti a grandi e piccoli.

Come detto, i nuovi canali sono già disponibili su Prime Video, grazie alla collaborazione con Plaion Pictures, e promettono di regalare ore di intrattenimento a misura di spettatore, tra emozioni al femminile e avventure animate per tutta la famiglia.

Sei minuti a mezzanotte: Judi Dench in una scena del film

I nuovi canali nel dettaglio e i prezzi dell'abbonamento

CineMadame Plus si rivolge alle spettatrici in cerca di storie emozionanti e protagoniste femminili indimenticabili. Il canale propone oltre 100 film aggiornati mensilmente, tra romance, commedie e light thriller, con star come Isabelle Huppert, Judi Dench e Selena Gomez. Tra i titoli già disponibili: Greta, Tre noci per Cenerentola, Una seconda occasione, Sei minuti a mezzanotte e This Is The Year. L'abbonamento costa €4,99 al mese con 7 giorni di prova gratuita.

Cartoon Club è invece dedicato a tutta la famiglia, con contenuti sicuri e divertenti per bambini e genitori. Il canale debutta con oltre 100 titoli tra film e serie animate, tra cui Shaun, Vita Da Pecora - Il Film, Doraemon - Il Film 2 e L'Ape Maia - Salviamo Verdemondo. Grazie alla partnership con DeAPlaneta, l'offerta include anche classici come Heidi, Vicky il Vichingo, Pippi Calzelunghe e Gormiti.

Anche in questo caso, l'abbonamento costa €4,99 al mese con 7 giorni di prova gratuita.