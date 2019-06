Prima dell'alba: Salvo Sottile stasera su Rai3

Prima dell'alba e Salvo Sottile tornano stasera su Rai3 alle 21.20 per riprendere il viaggio alla scoperta dell'universo notturno in tutte le sue declinazioni: lavori insoliti, atti criminosi, le battaglie delle forze dell'ordine i luoghi del divertimento proibito, le più strane trasgressioni.

Prima dell'alba, prodotto da Stand by Me per Rai3, giunto alla sua quarta stagione, affronterà questo nuovo viaggio partendo da un edificio abbandonato della periferia romana, da cui il titolo delle nuove puntate: Prima dell'alba - La Rampa. Un luogo simbolico, fulcro dell'edizione in prime time, un mondo in scala dove il giornalista si muove, incontrando persone portatrici di storie esemplari che ci faranno scoprire mondi sommersi, spesso abbandonati e lontani dal circo mediatico. Altra novità di questa edizione speciale saranno i servizi di tre inviati: Raffaele Di Placido, Rossella Ricchiuti e Nicole Di Giulio, che Salvo introdurrà e commenterà con ospiti speciali. Ogni puntata avrà anche un momento unico: la testimonianza/confessione dei protagonisti sconosciuti delle notti italiane, dalla camorrista all'ex poliziotto divenuto rapinatore, dal militare sotto copertura al baro di professione.

È arrivata la notte!

Sto per aprire il cancello della rampa...

Questa sera alle 21.20 su @RaiTre c'è #Primadellalba @salvosottile pic.twitter.com/4FvK3BPI0A — Prima dell'alba (@primadellalba1) 17 giugno 2019

Saranno in totale 6 puntate, in cui Salvo scenderà nella rampa, "di giorno luogo abbandonato, di notte abisso che sprofonda verso il basso, popolato da anime dolenti, uomini e donne ai margini", una struttura circolare per un racconto "a gironi", sempre più in profondità fino all'ultima stanza, luogo delle "confessioni". Con il consueto approccio attento, giornalistico e mai giudicante, in questa nuova stagione Salvo Sottile racconterà la notte "al limite" delle strade battute dalla Mafia foggiana; quella tra speranza e disillusione della Genova del Ponte Morandi a un anno dalla tragedia; quella buia del covo di Forza Nuova e quella di chi invece tenta di costruire un futuro migliore come i fondatori di un'azienda che ricicla la plastica raccolta dai fiumi. E ancora, la faticosa notte degli ultimi carbonai della Calabria o quella tra disagio e degrado del bosco di Rogoredo a Milano.

Dove guardarlo: Prima dell'alba - La Rampa andrà in onda per 6 lunedì nella prima serata di Rai3. Sarà possibile seguire ciascun episodio anche in streaming sul portale RaiPlay.