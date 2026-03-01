PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 1 marzo

Dall'inchiesta sul Ponte tra polemiche e costi miliardari al viaggio nella scienza della longevità: cellule staminali, demenze e nuove tecnologie del cervello nella puntata del 1° marzo di PresaDiretta

Stasera, domenica 1 marzo in prima serata torna PresaDiretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona, in onda alle 20.30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. La puntata si apre con uno speciale PresaDiretta Open centrata sul progetto del Ponte tra Sicilia e Calabria. A seguire le prospettive e le contraddizioni legate alla longevità.

Ponte sullo Stretto al centro di PresaDiretta Open

Nella prima parte, PresaDiretta Open accende i riflettori sul progetto del Ponte tra Sicilia e Calabria, tra polemiche ambientali, aumento dei costi e mancata gara. Nel reportage anche un'intervista all'AD della società Stretto di Messina Pietro Ciucci e un viaggio a Messina, tra spopolamento record e carenze nei servizi essenziali come l'acqua.

Dopo la delibera della Corte dei Conti e il nuovo decreto del governo Meloni, la trasmissione dà voce a cittadini, comitati contrari e sostenitori dell'opera da oltre 13 miliardi di euro. In studio, il confronto con il conduttore Riccardo Iacona, la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo e il giornalista Marco Damilano, conduttore de Il cavallo e la torre.

Lunga Vita: tra ricerca, business e misteri del cervello

La seconda parte, intitolata Lunga Vita, esplora prospettive e contraddizioni legate alla longevità, dalla medicina rigenerativa agli studi sul cervello. Tra le storie, quella di un ultracentenario umbro ancora autosufficiente e il boom degli investimenti nella ricerca anti-invecchiamento, con un giro d'affari miliardario soprattutto negli Stati Uniti.

Spazio anche al lavoro del consorzio Age-It e al mondo delle cellule staminali: dall'eccellenza del San Raffaele di Milano, impegnato in una sperimentazione di Fase 2 per le forme più gravi di sclerosi multipla, fino alle cliniche estere che promettono cure per SLA, autismo e demenze senza basi scientifiche. L'inchiesta denuncia anche pseudo-terapie illegali offerte a caro prezzo sul territorio italiano.

Il reportage affronta inoltre il tema delle demenze, che colpiscono circa 1,4 milioni di italiani, e le difficoltà delle famiglie nell'accesso all'assistenza, tra costi delle RSA e cause legali in aumento. In chiusura, un viaggio tra le frontiere della ricerca sul cervello: dispositivi di neurostimolazione, interfacce neurali e il dibattito internazionale sui neurodiritti, tra innovazione scientifica e nuove questioni etiche.