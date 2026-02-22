PresaDiretta stasera su Rai 3: guerra in Ucraina, pensioni e fuga dei giovani

Stasera, domenica 22 febbraio in prima serata torna PresaDiretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona, in onda alle 20.30 su Rai 3 e in live streaming su RaiPlay. La puntata si apre con uno speciale PresaDiretta Open con inchieste sulla guerra in Ucraina e sulle tensioni geopolitiche in Europa. A seguire, Pensione mai racconta il sistema pensionistico italiano e la fuga dei giovani all'estero.

"PresaDiretta Open": droni, guerra ibrida e negoziati Usa-Russia

La prima parte della serata è dedicata agli effetti sociali e geopolitici della guerra in Ucraina. La trasmissione analizza lo stato dei negoziati a Ginevra tra Stati Uniti e Russia e il ruolo politico e militare dell'Europa. Ampio spazio agli episodi di guerra ibrida, sempre più frequenti: dall'incursione di droni alla base militare di Isle Longue in Bretagna, ai cavi delle telecomunicazioni tranciati nell'area del Baltico, fino agli incidenti al traffico aereo causati dai droni in Germania.

In collegamento dall'Ucraina, l'inviata del Tg3 Lucia Sgueglia racconta la vita nel Paese sotto pressione, mentre la corrispondente de la Repubblica Tonia Mastrobuoni e il Generale e docente di Storia militare Paolo Capitini commentano le strategie e i rischi di questa guerra segreta.

Intervista esclusiva al ministro Guido Crosetto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega il ruolo della flotta ombra e dei cosiddetti "agenti usa e getta" nel cambio di strategia del Cremlino. L'intervista offre uno sguardo sulle mosse politiche e militari dell'Europa e sull'evoluzione dei conflitti ibridi nel continente.

Pensioni sempre più lontane: l'inchiesta "Pensione mai"

Dalla guerra in Ucraina si passa alla crisi interna: Pensione mai racconta la situazione delle lavoratrici italiane a Savona, Parma e Napoli, costrette a lunghi anni di attesa per accedere all'Opzione donna.

L'inchiesta evidenzia anche le mancate promesse della politica e la perdita del 15% del potere d'acquisto dei pensionati negli ultimi cinque anni. Commentano l'ex ministra Elsa Fornero e l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri sulle difficoltà del sistema italiano, dove in alcune regioni, come il Molise, i pensionati superano già i lavoratori.

Giovani italiani in fuga: storie da Berlino e dalla Germania

Nel 2024 l'Italia ha registrato un record storico di partenze: 156mila persone hanno scelto di vivere all'estero. PresaDiretta segue Alessio, ingegnere informatico di Verona, Federica, parrucchiera di Torino, e lo chef milanese Simone, insieme a giovani mamme italiane, alla scoperta di una vita stabile tra lavoro, casa e welfare in Germania.

Bonus, Isee e truffe: il lato oscuro dei contributi

L'inchiesta si chiude sulle storture del sistema dei bonus e dell'Isee, sulle truffe dei falsi braccianti e delle cooperative "scatole vuote". L'evasione contributiva stimata dall'Inps è di 10-12 miliardi l'anno, mentre i crediti accumulati superano i 119 miliardi. Nel frattempo, i privilegi per la classe politica rimangono intatti.

La puntata è un racconto di Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis, con Marianna De Marzi, Alessandro Macina, Elena Marzano, Andrea Vignali, Emilia Zazza, Fabrizio Lazzaretti e Paolo Martino. Si raccontano storie di precari, pendolari tra Caserta e Roma e pensionati che continuano a lavorare per necessità, mostrando un quadro drammatico e realistico del sistema italiano.