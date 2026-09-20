PresaDiretta stasera Rai 3, dalla crisi italiana al boom economico della Spagna

PresaDiretta torna stasera su Rai 3 con un nuovo reportage dedicato al confronto tra Italia e Spagna. La puntata racconta le difficoltà dell'economia italiana e la crescita del Paese iberico, con un viaggio tra industria, lavoro, energia e investimenti. Spazio poi a un'inchiesta sulla riforma della caccia e sugli avvelenamenti di lupi e altri animali protetti in Abruzzo.

PresaDiretta, il confronto tra Italia e Spagna: il caso Stellantis e la crescita industriale

Il reportage principale, dal titolo Spagna-Italia, il sorpasso, è firmato da Riccardo Iacona e Maria Cristina De Ritis, con la cura di Raffaele Marco Della Monica. La trasmissione mette a confronto l'andamento economico dei due Paesi e si interroga sulle ragioni della diversa velocità di crescita.

Secondo i dati e gli elementi raccolti del programma, a quattro anni dall'insediamento del governo Meloni l'economia italiana procede a ritmo contenuto, mentre la produzione industriale ha perso il 6%. Nel reportage viene inoltre analizzato il ruolo dei 194 miliardi di euro di PNRR ricevuti dall'Italia dall'Unione europea e ci si chiede quali risultati abbia prodotto la strategia economica dell'esecutivo.

Uno dei passaggi centrali della puntata sarà il viaggio nello stabilimento Stellantis di Cassino, presentato come esempio delle difficoltà attraversate dalla grande industria automobilistica italiana. Oggi nello stabilimento è rimasto un solo turno di lavoro e gli operai sono 1.738, rispetto ai circa 4.000 del passato. I lavoratori alternano periodi di attività alla cassa integrazione, con una conseguente riduzione degli stipendi.

La seconda parte del reportage porta invece la troupe in Spagna, dove PresaDiretta racconta una crescita dei consumi, l'aumento del lavoro qualificato e una forte espansione industriale. Il programma evidenzia inoltre il ruolo delle energie rinnovabili e dei costi energetici, la capacità di attrarre investimenti stranieri e il peso assunto dal settore automobilistico, con la Spagna diventata un importante polo produttivo europeo.

Il reportage si sposta anche sul terreno politico. Il governo guidato da Pedro Sánchez viene raccontato mentre affronta le conseguenze degli scandali che coinvolgono persone del suo entourage. Il Partito Popolare e Vox stanno sfruttando politicamente la vicenda e, secondo i sondaggi le due forze sfiorerebbero complessivamente il 50%. Sánchez si prepara così a un appuntamento elettorale del 2027 in un quadro politico segnato da nuove tensioni.

PresaDiretta Open: la riforma della caccia e la strage di lupi in Abruzzo

In apertura di puntata spazio a PresaDiretta Open, dedicata alla riforma della caccia e alla tutela della fauna selvatica. L'inchiesta analizza le modifiche al settore e le conseguenze prospettate per le specie protette, con un confronto tra le posizioni di ambientalisti, opposizioni, mondo scientifico e interessi economici legati all'attività venatoria.

Il programma racconta anche il fenomeno del turismo venatorio e gli investimenti che ruotano intorno a questo settore, oltre alle posizioni di Coldiretti e dei produttori di armi. Tra i casi citati nell'anticipazione c'è quello del figlio di Donald Trump, indagato a Venezia per un'ipotesi di bracconaggio.

Infine, PresaDiretta entra nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove una serie di avvelenamenti ha provocato la morte di 23 lupi e di altri animali protetti. Insieme a guardiaparco, veterinari e investigatori, la trasmissione segue le indagini per ricostruire l'origine dei veleni e dà voce anche ai pastori che vivono quotidianamente a contatto con lupi e orsi.