PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 15 marzo

Questa sera domenica 15 marzo 2026 torna una nuova serata di approfondimento e informazione in prima serata su Rai 3. A partire dalle 20:30 in diretta, il pubblico potrà seguire un doppio appuntamento con PresaDiretta Open e PresaDiretta condotto da Riccardo Iacona, che affronteranno temi di grande impatto internazionale e sociale. La puntata si aprirà con un'inchiesta shock sui cosiddetti safari umani durante l'assedio di Sarajevo, mentre nella seconda parte della serata il programma analizzerà le conseguenze economiche delle politiche di austerità e dei tagli pubblici, con un viaggio tra Argentina e Italia.

PresaDiretta Open: l'inchiesta sui "safari umani" durante l'assedio di Sarajevo

La prima parte della serata sarà dedicata a una drammatica indagine su uno degli episodi più controversi della guerra nei Balcani. Durante l'assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995, alcuni stranieri benestanti - tra cui anche cittadini italiani - avrebbero pagato per raggiungere le postazioni dei cecchini sulle colline intorno alla città e sparare sui civili come in una battuta di caccia.

Il reportage ricostruisce il fenomeno dei cosiddetti safari umani, oggi al centro di un'indagine della Procura di Milano. Attraverso testimonianze e documenti, il programma cercherà di fare luce su una pagina oscura della guerra. Nel servizio verranno raccolte le parole di: un ex ufficiale dell'intelligence bosniaca e un diplomatico italiano presente durante il conflitto.

Emergerà inoltre il ruolo di Trieste come snodo per lo smistamento dei cecchini e le informazioni che sarebbero state raccolte dai servizi segreti italiani. Sul fondo della ricostruzione, i numeri drammatici dell'assedio di Sarajevo, durato 1.425 giorni, uno dei più lunghi della storia contemporanea.

Ospite Ezio Gavazzeni: il libro che ha portato all'inchiesta

In studio sarà ospite il giornalista Ezio Gavazzeni, autore del libro di prossima uscita I cecchini del weekend. Proprio dalle sue ricerche giornalistiche è partita l'indagine della Procura di Milano che, nelle scorse settimane, avrebbe già portato ai primi indagati. Per la società bosniaca e per i sopravvissuti dell'assedio, fare luce su questi episodi rappresenta non solo una questione giudiziaria ma anche un passaggio fondamentale per affrontare i traumi lasciati dalla guerra.

Javier Milei

PresaDiretta Shock e rigore: viaggio tra l'Italia e l'Argentina di Milei

La seconda parte della puntata, intitolata "Shock e rigore", sarà un viaggio tra le conseguenze economiche delle politiche liberiste e dei tagli alla spesa pubblica. Il reportage porterà gli spettatori in Argentina, tra Buenos Aires e la provincia di Santa Fé, per raccontare gli effetti delle riforme economiche del presidente Javier Milei nei primi due anni di governo. Tra i dati raccontati nel servizio:

oltre 22.000 imprese chiuse

quasi 300.000 posti di lavoro persi

produzione industriale crollata nel 2024 di quasi il 10%

Mentre inflazione e PIL mostrano segnali di miglioramento, il costo delle riforme ricadrebbe soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Le mense popolari, colpite dai tagli al budget, distribuiscono migliaia di pasti al giorno a pensionati e lavoratori impoveriti.

PresaDiretta

Il viaggio in Italia tra infrastrutture ferme e ritardi del PNRR

Il racconto proseguirà poi in Italia per verificare le conseguenze dei tagli dell'ultima legge di bilancio, pari a circa 22 miliardi di euro, la più ridotta degli ultimi dieci anni.Tra i casi raccontati:

un ponte crollato da tre anni in Abruzzo

la statale 106 Jonica in Calabria con 205 morti in dieci anni

una scuola prefabbricata del 1981 ancora utilizzata in Puglia

le macerie dell'alluvione di Prato ancora presenti sul territorio

Non mancherà un focus sul PNRR, con fondi stanziati ma spesso non utilizzati. A Borgo Mezzanone, in Puglia - la più grande baraccopoli d'Europa - non sarebbe arrivato nemmeno un euro dei 54 milioni previsti. Secondo diversi economisti intervistati nel programma, senza il PNRR l'Italia sarebbe già in stagnazione economica, ma con i fondi in esaurimento e pochi nuovi investimenti all'orizzonte restano molte incognite sul futuro.