Premio Mattador 2024: i vincitori del premio di sceneggiatura per ragazzi dai 16 ai 30 anni

Sono stati annunciati a Venezia i nomi dei giovani vincitori della 15ª edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR nel corso della cerimonia tenutasi presso le Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice. Protagonisti i progetti, le storie e i lavori di una nuova generazione di sceneggiatori e cineasti, i partecipanti del Premio Mattador, che continua la sua ricerca dei talenti nel mondo del cinema, rafforzando il legame con le grandi case di produzione cinematografiche italiane. Sono stati così annunciati i premi del progetto dedicato a Matteo Caenazzo, che ogni anno propone il concorso di scrittura per il cinema a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.

Il co-sceneggiatore di Gomorra e la paranza dei bambini, Maurizio Braucci ha dichiarato: "La mia esperienza come presidente di giuria del Premio Mattador è stata prima di tutto l'incontro con persone con cui abbiamo condiviso l'idea di come si possa essere utili a dei giovani che stanno sognando il cinema. Decidere è sempre difficile e i criteri sono importanti, è prevalso tra noi uno sguardo verso l'innovazione e il lavoro originale, anche soprassedendo a delle imperfezioni, con la riserva poi di incontrare i premiati per sottolineare dei punti su cui potranno lavorare maggiormente. Abbiamo di certo fatto il massimo di quanto potevamo. L'incontro poi con il gruppo fondatore del Premio Mattador è andato oltre la dimensione cinematografica e formativa, con persone che da una tragica esperienza esistenziale hanno voluto distillare un sapere e un volere che fanno onore al nostro Paese, così avaro di iniziativa per i giovani e invece così prodigo di morali e sermoni per loro".

Tutti i premiati

La Giuria 2024, presieduta da Maurizio Braucci e composta da Laura Samani, Francesco Bonsembiante, Nicola Nocella e Costanza Bongiorni, ha assegnato i seguenti premi:

Premio MATTADOR Migliore Sceneggiatura per Lungometraggio:

Satàn di Enrica Ilari, 27 anni di Roma

Borsa di Formazione Mattador per il Miglior Soggetto:

Lo scoglio di Giancarlo Lago, 26 anni di Bassano del Grappa (VI)

Zorau, Il peggior fumettista mai esistito di Erica Benvenuti, 27 anni di Foggia e Agnese Laura Lama, 23 anni di Napoli

Aprile di Lorenzo Aristotile, 24 anni de L'Aquila

Borsa di Formazione Series per il Miglior Progetto di serie tv

Il mio vicino morde, l'altro barrisce di Ylenia Rubbini, 28 anni di Frascati (RM) e Valerio Cualbu, 25 anni di Roma.

Bestie di Pietro Mauri, 25 anni di Milano

Borsa di Formazione Dolly per la Migliore Storia raccontata per immagini

Storia di un torero triste di Maddalena Ghidoni, 29 anni di Reggio Emilia

Borsa di formazione Corto86 per la Migliore Sceneggiatura per cortometraggio

No Más di Giovanni Marco Russo, 25 anni di Scafati (SA) e Epicuro Carmine Perrucci, 22 anni di Pozzuoli (NA)

Come di consueto, i vincitori hanno ricevuto il Premio d'Artista Mattador, un esemplare in tiratura limitata di un'opera ideata e creata ogni anno da un grande artista contemporaneo. Il Premio d'Artista di questa edizione è stato realizzato dal Maestro Mimmo Paladino, uno dei nomi italiani più rilevanti della scena artistica internazionale già a partire dagli anni '70.