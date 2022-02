Premi Oscar 2022: vaccino obbligatorio per candidati e ospiti ma non per performer e presentatori

In vista dell'edizione dei Premi Oscar 2022, l'Academy richiederà l'obbligo vaccinale per candidati e ospiti ma non per performer e presentatori.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences richiede che tutti gli invitati e i candidati esibiscano il certificato vaccinale contro il Covid e due test negativi. Al contrario, i presentatori e i performer dovranno semplicemente risultare negativi senza necessità di esibire il certificato vaccinale.

Si tratta di un ripensamento per l'Academy che, lo scorso 9 febbraio, aveva dichiarato che non sarebbe servito alcun certificato vaccinale per i presenti. Secondo una fonte, la decisione di non richiedere la prova della vaccinazione per presentatori e performer rientra nell'accordo COVID-19 per il ritorno al lavoro tra l'Alliance of Motion Picture and Television Producers e i sindacati. L'accordo dà alle compagnie di produzione la possibilità non obbligatoria di richiedere le vaccinazioni COVID-19 per il segmento A - il cast della produzione e la troupe che lavora più vicino agli attori.

La cerimonia degli Oscar di quest'anno inviterà al Dolby Theater 2.500 persone tra candidati e ospiti. Tendenzialmente, il teatro ospita più di 3.300 persone. Secondo il Times, gli ospiti e i candidati seduti nelle sezioni dell'orchestra e del parterre del teatro non dovranno indossare mascherine. Quelli seduti nel mezzanino, invece, potranno indossarla perché sistemati in modo più contiguo.

Mentre i casi di COVID-19 diminuiscono nell'area di Los Angeles, anche altre grandi aziende ed eventi stanno allentando le loro politiche di COVID-19. A partire da questa settimana, i parchi a tema Disney non richiedono più agli ospiti che abbiano completato il ciclo vaccinale di indossare mascherine. E martedì, il Coachella ha annunciato che non servirà mostrare il certificato vaccinale né un test negativo per partecipare al prossimo festival di aprile.

A quanto pare, inoltre, l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso a Los Angeles verrà meno il 27 marzo - ma non si sa ancora se prima o dopo la cerimonia degli Oscar.