Premi Oscar 2022: la cerimonia tornerà ad avere un conduttore

Dopo tre anni di assenza e di metodologie organizzative differenti, la cerimonia dei Premi Oscar 2022 tornerà ad avere un presentatore, dopo tre anni in cui sul palco si erano alternati solo diversi presentatori dei singoli premi.

Ad aver annunciato la notizia è stato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e di ABC Entertainment. Nonostante la dichiarazione relativa al fatto che la cerimonia dei Premi Oscar 2022 tornerà ad avere un presentatore, non si hanno ancora notizie su chi possa essere ad assumere su di sé questo importante incarico.

Secondo il produttore esecutivo Will Packer, il presentatore "apparterrà al mondo della cultura popolare". Come riportato da Deadline, alcune indiscrezioni sostengono che ABC abbia iniziato a tastare il terreno tra le principali star di Hollywood. A quanto pare, anche Dwayne Johnson sarebbe in lizza in qualità di presentatore dei Premi Oscar 2022.

A dirigere per la settima volta consecutiva la cerimonia sarà Glenn Weiss. L'ultimo presentatore ad aver condotto la cerimonia è stato Jimmy Kimmel, nel 2017 e nel 2018. Dal 2019 e il 2021, la cerimonia non ha avuto conduttori.

La 94esima edizione dei Premi Oscar si terrà domenica 27 marzo.