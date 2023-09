Preghiera per Willy Monteiro, stasera su Rai3 il documentario che ripercorre l'omicidio di Colleferro

Stasera su Rai3 alle 22:00 va in onda Preghiera per Willy Monteiro, il documentario che indaga le origini di quella brutalità che ha portato, 3 anni fa, all'uccisione del giovane a Colleferro.

Preghiera per Willy Monteiro è il documentario che racconta la terribile uccisione del giovane avvenuta 3 anni fa a Colleferro. Sarà trasmesso stasera su Rai3 alle 22:00 dopo essere stato proiettato mercoledì nella sala Tognazzi del Cinema Multisale-Ariston della cittadina laziale. Diretto da Aurelio Picca, scritto dallo stesso regista con Massimo Razzi, prodotto da Amarcord Productions in collaborazione con Rai Documentari, il film sarà introdotto dal giornalista Antonio Di Bella.

I fatti

La notte tra il 6 e il 7 settembre 2020, in una piazza di Colleferro, tra Roma e Frosinone, viene ucciso Willy Monteiro Duarte, 21 anni, ragazzo di origini capoverdiane. La morte è stata causata dalle botte inflitte dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, campioni di MMA, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. A distanza di tre anni, i due fratelli sono stati condannati a 24 anni di carcere, gli altri due rispettivamente a 21 e 23 anni. La sola colpa di Willy, quella notte, è stata voler difendere un amico dalla furia dei quattro.

Il racconto di Preghiera per Willy Monteiro intende indagare le origini culturali e sociali della violenza, facendo conoscere i luoghi che sono stati teatro di questa tragedia e la gente che l'ha vissuta: i parenti e gli amici della vittima e quelli degli assassini. Seguirà lo svolgimento dei fatti ora per ora, da quando Willy esce di casa al mattino per andare a lavorare.