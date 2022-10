Power Rangers, per il 30esimo anniversario della serie tornano anche gli attori di Mighty Morphin

I Power Rangers stanno per compiere 30 anni, e per festeggiare la ricorrenza, potrebbero tornare alle origini... Con l'apparizione di alcuni membri del team originale nei nuovi episodi della serie tv.

Durante il panel dei Power Rangers dell'Hasbro Pulse Con sono stati rivelati nuovi dettagli sulla prossima stagione della celebre serie super sentai, Power Rangers Cosmic Fury, che arriverà sugli schermi in concomitanza del 30esimo anniversario dello show.

Non si poteva dunque non fare le cose in grande per un compleanno così importante, e così, oltre a svelare i nuovi costumi e dirci qualcosa in più sugli Zord che vedremo, ci è stato promesso anche un grande ritorno...

"Hey, Ranger Nation! Qui è David Yost che vi parla, in diretta dalla Nuova Zelanda, dove stiamo girando e lavorando a qualcosa di davvero speciale per i 30 anni dei Power Rangers!" si vede nel video condiviso dagli attori di Mighty Morphin Power Rangers su Twitter e condiviso anche da Comicbook "Ora non posso rivelarvi molto, ma vi posso dire che saranno dei festeggiamenti abbastanza epici, e io sono davvero elettrizzato di poter lavorare con un vecchio amico. Non è vero?"

"Hey Ranger Nation, come butta? Qui è il vostro amico Walter Emmanuel Jones a.k.a. il Black Ranger originale che che vi parla adesso" continua il video "Sì, ci stiamo divertendo tantissimo, ed è un po' difficile pensare che stiamo già celebrando il 30esimo anniversario della serie. Adesso siamo troppo fghi! Ma siamo così entusiasti di essere qui sul set e non vediamo l'ora di festeggiare e vedervi tutti il prossimo anno!"

E concludono insieme, ripetendo la celebre catchphrase: "Sapete adesso di cosa è tempo? It's Morphin Time!"