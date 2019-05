Power Rangers - Ninja Storm: morto Pua Magasiva, il Red Ranger della serie

Una foto di Pua Magasiva

Pua Magasiva, star della serie tv Power Rangers - Ninja Storm è morto a Wellington a soli 38 anni. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il The New Zealand Herald in cui si legge che la polizia è stata chiamata nelle prime ore del mattino e ha confermato che il corpo non è stato ritrovato in circostanze sospette, cioè che possano essere legate a suicidio o abuso di sostanze stupefacenti. Anche un portavoce della South Pacific Pictures ha confermato la morte di dell'attore ma non ha rilasciato ulteriori commenti.

Pua Magasiva è stato uno dei pochi attori samoani presenti nel franchise, indossando nel ruolo di Shane Clarke la tuta del Red Ranger in Power Rangers - Ninja Storm. Nonostante sia stata programmata dalla ABC per una sola stagione, nel 2003, con soli 38 episodi, la serie è stata un successo diventando un vero e proprio cult. In Italia è andata in onda l'anno successivo grazie al canale satellitare Jetix.

Nato nelle isole Samoa, ma cresciuto in Nuova Zelanda, Pua Magasiva si era costuito una carriera principalmente nel piccolo schermo. Tra i suoi ruoli più noti c'era quello di Vinnie Kruse nella serie tv Shortland Street dal 2003 al 2006 e dal 2011 al 2018 e partecipazioni ad altri show tv come Outrageous Fortune e Diplomatic Immunity. Al cinema invece lo ricordiamo in film come 30 Giorni di Buio, Quattro amici e un matrimonio e Sione's 2: Unfinished Business. Tra le sue passioni c'era anche la radio tanto da condurre un programma radiofonico del mattino sulla stazione radio Flava.