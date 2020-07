Power Rangers, arrivano nuovi dettagli sul film reboot?

Possibili novità sul fronte del film reboot dei Power Rangers sarebbero state diffuse nelle ultime ore, e potrebbero far piacere ai fan di lunga data del franchise targato Saban Entertainment/Hasbro.

Le informazioni, da prendere con le dovute pinze, arrivano dal sito Illuminerdi, che spiega come la pellicola attualmente in fase di sviluppo in casa Paramount sarà sì un reboot del film del 2017 con Naomi Scott e Dacre Montgomery, ma sarà legato al passato televisivo del franchise, in quanto in continuity con le serie tv.

Non solo, ma avremo anche a che fare con dei viaggi nel tempo, e stando sempre a quanto riportato dal sito, gli anni '90 giocheranno un ruolo chiave (qualcuno ha detto Mighty Morphin Power Rangers?) Quindi avremo 28 anni di timeline canonica alle spalle, e si parla anche di diversi tipi di Zord provenienti dalle diverse ere della storia dei Power Rangers.

Inoltre, il team non si limiterebbe necessariamente ai 5/6 membri principali, ma avremo modo di vedere una gamma maggiormente vasta di ranger, e i loro interpreti verranno scelti nel rispetto della diversità e rappresentatività.

"Ci hanno raccontato che Hasbro sta cercando un cast più variegato per il film, e includerà differenti etnie e membri della comunità LGBTQ+. Ci hanno anche detto che i piani vorrebbero un personaggio principale di sesso femminile" si legge nel pezzo.

Il nemico principale, infine, sarebbe nientemeno che Lord Zedd.

Le riprese del film dovrebbero avvenire in Nuova Zelanda, dove da anni ormai (da Power Rangers Ninja Storm) viene girata anche la serie tv.