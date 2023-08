Power Hits Estate 2023 stasera su TV8: cantanti, ospiti e scaletta dell'evento RTL 102.5 dall'Arena di Verona

Stasera su TV8 alle 20:45 torna Power Hits Estate 2023, l'evento musicale organizzato da RTL 102.5 che, per il settimo anno consecutivo, porta sul palco, allestito per l'occasione all'Arena di Verona, le canzoni che ci hanno fatto compagnia nell'estate ormai agli sgoccioli. Quale brano si aggiudicherà il titolo di tormentone dell'estate?

La scaletta

Tanti i cantanti che saranno presenti all'Arena di Verona. Eccoli, non in ordine di uscita:

Achille Lauro e Rose Villain

Alfa

Angelina Mango

Boomdabash ft Paola & Chiara

Ciccio Merolla

Coez e Frah Quintale

Colapesce e DiMartino

Cristiano Malgioglio ft Bungaro

Emma

Ernia con Bresh e Fabri Fibra

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Fedez, Annalisa e Articolo 31

Irama e Rkomi

Jain

Lazza

Levante

Marco Mengoni ed Elodie

Merk & Kremont

Mr. Rain e Sangiovanni

Pinguini Tattici Nucleari

The Kolors

Tommaso Paradiso & Baustelle

Yungblud

Molti anche gli ospiti, tra cui la cantante Rita Ora, già avvistata per le vie di Verona con il marito Taika Waititi nelle scorse ore:

Biagio Antonacci e Benny Benassy

Giorgia

Max Pezzali

Negramaro

Pooh

Rita Ora

Dove vederlo e ascoltarlo

A condurre la serata ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Il Power Hits Estate sarà trasmesso, oltre che in chiaro su TV8, anche su Sky Uno, in streaming su NOW e sulla piattaforma RTL 102.5 Play, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky) e su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky).