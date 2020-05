Possiamo mangiare da voi?, la serie sulle cucine del mondo stasera su LaF

Scoprire il mondo andando a mangiare direttamente a casa della gente del posto: questa la scommessa alla base delle avventure di Marine e Louis, protagonisti di Possiamo mangiare da voi?, la nuova serie a metà tra diario di viaggio e tour dei cibi del mondo in onda stasera su laF (Sky135) alle ore 21.10.

"Il nostro è un viaggio che passa dalle cucine delle case per scoprire, destinazione dopo destinazione, tradizioni e abilità culinarie dei diversi popoli, condividendo con gli abitanti un momento 'privilegiato' come quello del pasto e assaporando l'autenticità di ogni luogo" raccontano Marine e Louis che nel loro viaggio si trovano, puntata dopo puntata, alle prese con degustazioni sorprendenti, insolite lezioni di cucina locale e incontri autentici con le persone delle comunità a cui fanno visita.

Da sempre appassionati di viaggi e di cucina, Marine Madrila e Louis Martin sono due giovani videomaker che nel 2013 hanno fondato l'associazione non profit Food sweet food, con l'obiettivo di promuovere le tradizioni culinarie del mondo. Dai loro viaggi attraverso 18 Paesi è nata la serie di documentari Very trip food e l'omonimo libro di ricette. Convinti del valore della cucina come mezzo d'integrazione culturale, nel 2016 hanno dato vita, con il supporto di UNHCR, al progetto Refugee Food Festival che coinvolge 15 città del mondo.

Il viaggio di Marine e Louis inizia dal distretto di Sa Pa, nel nord del Vietnam, e in particolare dalla cucina di Pin e della sua famiglia dove scoprono le usanze della comunità Hmong e provano un tipico pranzo cotto sul fuoco a legna. Si dirigono poi verso Chan Tho, per incontrare, tra i sampam che circondano il caratteristico mercato galleggiante, la signora Ly che li conduce tra i banchi alla scoperta del cibo locale e offre loro un pasto a base di zuppa di pesce con citronella, ananas e verdura insieme ai nonni. Nella capitale Hanoi scoprono un'altra grande tradizione vietnamita: lo street food. Guidati da Hoang, i due assaggiano la carne di serpente e un tipico shot locale a base di cuore e sangue misti ad alcool di riso.

La seconda tappa del viaggio è il Messico con la sua cucina che è parte del Patrimonio UNESCO. A Xico, nota come la "Città Magica", scoprono quanto il cibo sia un elemento fondamentale della vita sociale della città, a partire dalla festa di Santa Maria Maddalena e incontrano Rosa e Gabriel, una coppia che coltiva lo Xonequi, una pianta aromatica molto rara e pregiata, ingrediente principale delle loro tortillas. Percorsi gli 800km che separano Xico da San Augustinillo, si immergono nei colori e nei profumi di questo villaggio di pescatori per partecipare al concorso annuale di pesca, infine giungono a Oaxaca dove, accompagnati da Romano e Fernando, seguono le tracce dell'autentica ricetta del Guacamole. Il viaggio prosegue settimana dopo settimana dall'India alla Cina, dal Giappone al Perù fino al Brasile per continuare poi in Iran, Indonesia, Giordania, Capo Verde, Cambogia, Canada e Cuba.