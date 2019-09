Possessed: dagli autori di The Conjuring nuova serie TV su ABC

La ABC sta sviluppando una nuova serie tv intitolata Possessed, scritta dagli autori di The Conjuring, Carey e Chad Hayes.

Questa nuova serie tv, ispirata a un format coreano, sarà incentrata su una giovane donna che, dopo aver rischiato di morire a causa di un'intensa esperienza, diventa la paladina dei defunti con l'obiettivo di vendicare le loro morti ingiuste.

Carey e Chad Hayes saranno anche i produttori esecutivi insieme a Aaron Kaplan e Dana Honor di Kapital Entertainment, Paul Wesley, Craig Plestis e MBC (Munhwa Broadcasting Corporation), la rete sudcoreana che ha mandato in onda la serie originale e ha anche creato il formato per la serie Fox The Masked Singer.

Possessed in versione coreana è andato in onda nel 2009, con 10 episodi sulla MBC, con protagonisti gli attori Lim Ju-eun e Lee Seo-jin. La serie madre del nuovo prodotto ABC era incentrata su una ragazza del liceo posseduta dagli spiriti, affiancata da un criminal profiler che utilizza i suoi poteri nella sua ricerca della giustizia.

L'adattamento della serie per ABC è uno dei primi progetti che la Citizen Media di Paul Wesley e la Kapital Entertainment hanno messo a punto nell'ambito della partnership di produzione creata a febbraio.