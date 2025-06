Portogallo-Spagna finale di Nations League stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla in streaming

Portogallo e Spagna si sfidano stasera, 8 giugno, nella finale di Nations League all'Allianz Arena di Monaco: in palio il secondo titolo per entrambe, diretta in chiaro su Rai 2 e su Cielo.

Il grande calcio internazionale torna protagonista oggi, domenica 8 giugno, con la finalissima di UEFA Nations League 2025. A contendersi il titolo saranno Portogallo e Spagna, pronte a darsi battaglia nell'atteso derby iberico, il fischio d'inizio è previsto per le ore 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Un derby da brividi: Ronaldo contro Yamal

Il Portogallo, trascinato ancora una volta da uno straordinario Cristiano Ronaldo, cercherà il secondo trionfo nella competizione dopo quello del 2019. Dall'altra parte, la Spagna punta a confermarsi campione per il secondo anno consecutivo con il baby fenomeno Lamine Yamal, astro nascente del calcio europeo. Le due Nazionali hanno eliminato rispettivamente Germania e Francia in semifinale, e sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa rivalità infuocata.

Dove vedere Portogallo-Spagna in diretta TV e streaming

La finale sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Stefano Bizzotto e Roberto Rambaudi, con Simona Rolandi alla conduzione dallo studio. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

Il giocatore spagnolo Lamine Yamal

Per chi ha un abbonamento, la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202). La telecronaca Sky sarà affidata a Riccardo Gentile, con commento tecnico di Riccardo Montolivo e Niccolò Omini a bordocampo.

Il match in streaming sarà disponibile su RaiPlay, sul sito cielo.it, su UEFA.tv, previa registrazione, e sulle piattaforme Sky Go e NOW, riservate agli abbonati Sky.

In caso di parità: supplementari e rigori

Se al termine dei 90 minuti il punteggio dovesse essere in parità, la partita proseguirà con due tempi supplementari da 15 minuti. In caso di ulteriore parità, si andrà ai calci di rigore, come già accaduto alla Spagna nella finale del 2023 contro l'Olanda.

Il trofeo in palio e cosa rappresenta

Oltre all'onore e al prestigio, la squadra vincitrice si porterà a casa un trofeo da 7,5 kg per 71 cm di altezza. Non ci sono vantaggi diretti in termini di qualificazioni ai prossimi mondiale del 2026, ma si tratta di un successo importante per il ranking FIFA e per consolidare la propria supremazia in Europa.

Cristiano Ronaldo

Le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Joao Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Trincao, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.C.t.: Roberto Martinez.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Rodri, Pedri, Gavi; Nico Williams, Morata, Lamine Yamal. C.t. Luis de la Fuente.