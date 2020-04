Porta a Porta, Vincenzo De Luca e Attilio Fontana ospiti stasera su Rai1

Porta a Porta torna stasera su Rai1 alle 23:50 con una puntata che si preannuncia esplosiva per Bruno Vespa visti i nomi degli ospiti: Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, e Attilio Fontana, Governatore della Regione Lombardia.

Dopo il battibecco a distanza tra Vincenzo De Luca e Attilio Fontana sui tempi di riapertura di aziende e uffici nelle rispettive regioni, con il Governatore lombardo convinto di voler ripartire il 4 maggio e quello campano non troppo disposto a rischiare la salute dei propri cittadini con ripartenze frettolose, oggi si incontreranno nella seconda serata di Rai1. Anche se solo virtualmente perché, viste le normative vigenti, entrambi saranno in collegamento. Porta a Porta sarà visibile naturalmente in TV su Rai1 e in streaming, in diretta, sulla piattaforma RaiPlay.