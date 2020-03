Porta a Porta, speciale Coronavirus stasera su Rai1

Porta a Porta sostituisce La Corrida, stasera su Rai1 dalle 21:25, e arriva in prima serata con uno speciale dedicato all'emergenza Coronavirus.

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda la puntata speciale di Porta a Porta sull'emergenza Coronavirus, che prende così il posto de La Corrida, programma momentaneamente sospeso dalla RAI per l'impossibilità di ospitare il pubblico in studio.

L'Italia unita ce la farà è il titolo dello speciale Porta a Porta condotto stasera da Bruno Vespa. Spirito della trasmissione sarà fotografare lo sforzo gigantesco e gli enormi sacrifici che la popolazione italiana sta compiendo in queste settimane. Insieme con Bruno Vespa, saranno alcuni tra i volti più popolari della Rai a porre agli scienziati le domande che si fa ciascuno di noi. Ci saranno accurate testimonianze dalle zone più colpite, e verranno rappresentate le posizioni del Governo, dell'opposizione e delle categorie più colpite dalle conseguenze dell'epidemia di coronavirus.

