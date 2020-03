Coronavirus: La Corrida sospesa da Rai1, I soliti ignoti in onda ma senza pubblico

Per effetto dei provvedimenti sul Coronavirus, Rai1 sarà costretta a sospendere La Corrida e a mandare in onda I soliti ignoti senza pubblico, ma a risentire dell'emergenza potrebbero essere altri programmi.

Rai1 messa in ginocchio dal Coronavirus: la rete si è vista costretta a sospendere La Corrida per effetto del decreto firmato ieri dal presidente del Consiglio, che prevede la chiusura di tutte le scuole fino al 15 marzo ma anche la sospensione di tutti i programmi TV con pubblico in studio dal vivo.

Allarme rientrato invece per I soliti ignoti: il programma condotto da Amadeus andrà in onda ma senza pubblico a partire da martedì, fino a lunedì invece verranno mandate in onda le puntate già registrate.

Intanto il programma condotto da Carlo Conti, domani, venerdì 6 marzo, varrà sostituito da una puntata speciale di Porta a Porta dedicata proprio all'emergenza Coronavirus in Italia.

Ci sono naturalmente altri programmi a rischio, tanto sulla RAI quanto in onda su Mediaset, come Amici 2020 di Maria De Filippi, al momento confermato, con la seconda puntata in onda domani, venerdì 6 marzo, ma a rischio pausa forzata, a meno che Mediaset non decida di girare i serali a porte chiuse. Come stanno già facendo, per esempio, Che tempo che fa, La domenica sportiva, Live - Non è la D'Urso. Tra chi rischia di essere posticipato all'autunno c'è anche Ballando con le stelle: l'edizione 2020 è attesa al via il 28 marzo ma la RAI, se decidesse di andare avanti con la solita formula che prevede la presenza di pubblico, dovrebbe a questo punto pensare di far slittare il game show condotto da Milly Carlucci.

