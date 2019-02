PopCorn Day all'UCI Cinema: oggi popcorn gratis per tutti!

Oggi 9 febbraio UCI Cinemas, il principale Circuito cinematografico in Italia con 50 multisale per un totale di 500 schermi, lancia il Popcorn Day, una giornata speciale in cui tutti gli spettatori riceveranno in omaggio un sacchetto di popcorn da 125gr a fronte di ogni biglietto acquistato.

La storia d'amore tra lo spuntino al mais e la settima arte risale a quasi un secolo fa. Fu durante la Grande Depressione negli Stati Uniti alla fine degli anni '20 che le poche risorse della popolazione americana portarono le sale cinematografiche a offrire loro uno spuntino economico durante le proiezioni, uno dei pochi hobby con cui potevano dimenticare temporaneamente le difficoltà dell'epoca.

Così il popcorn è diventato un elemento chiave per aiutare molte sale cinematografiche a sopravvivere in tempi difficili e questa positiva associazione si è mantenuta intatta fino a oggi. Per quanto il mondo del cinema si stia evolvendo nei formati e nelle caratteristiche espositive, l'idillio del popcorn non ha mai dato, e non darà mai, segni di fine. Con quest'iniziativa UCI Cinemas offre ai suoi clienti un motivo in più per passare una serata in compagnia di un buon film, unendo ancora una volta intrattenimento e gusto.

Il corriere - The Mule, Dieci Giorni Senza Mamma, Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, Creed II, Green Book, L'Esorcismo di Hannah Grace e Copperman sono solo alcuni dei titoli in programmazione nel Circuito, con i quali gli spettatori potranno usufruire della promozione esclusiva.