I popcorn come al cinema: il trucco svelato da una donna su TikTok (VIDEO)

Una donna ha scelto TikTok per svelare il suo incredibile trucco per preparare i popcorn come al cinema e il video conta già milioni di visualizzazioni.

Colleen Lepp ha mandato in confusione TikTok, totalizzando milioni di visualizzazioni in pochi giorni, dopo aver postato un video in cui mostra ai suoi followers quello che ha definito come "il trucco definitivo per la vita" necessario per preparare popcorn deliziosi come quelli dei cinema.

È un dilemma che ogni cinefilo ha dovuto affrontare a un certo punto della propria vita: come ottenere dei popcorn perfetti. Per fortuna TikTok ha una risposta: la soluzione arriva per gentile concessione di un utente di nome @colleenlepp che ha condiviso un un video, che ora ha quasi 6 milioni di visualizzazioni, in cui mostra come preparare i popcorn.

Nel video la donna usa una cannuccia per ottenere dei popcorn perfettamente imburrati. "Adoro i popcorn al burro, ma odio quando il burro si trova solo nella parte alta", dice la Lepp nel suo video. "Quindi uso una cannuccia di plastica per far arrivare il burro fino in fondo".

Nel complesso gli utenti di TikTok sembrano entusiasti di questo trucco: "Accidenti, vorrei averlo visto ieri", ha scritto un follower della Lepp, "Geniale veramente, grazie infinite!" ha aggiunto un altro utente. Altri followers invece sono intervenuti per dire che conoscevano già questo trucco da anni: "Niente di nuovo."