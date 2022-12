Ponyboi: un nuovo look per Dylan O'Brien nelle foto dal set

Un nuovo look per Dylan O'Brien nelle nuove foto dal set di Ponyboi, film in uscita che vede come co-protagonista Victoria Pedretti.

Ancora un cambiamento d'aspetto per Dylan O'Brien: l'attore è protagonista delle nuove immagini dal set di Ponyboi, pellicola in cui presta il volto a un personaggio di nome Vincenzo.

Nelle foto pubblicate dal profilo Twitter Only Dylan O'Brien News, e riportate anche da ScreenRant, l'attore mostra un nuovo taglio di capelli mentre posa insieme a parte del cast e della troupe sul set. Ma il nuovo look non è la sola cosa che ha attirato l'attenzione dei fan di Dylan O'Brien, che appare insanguinato in una delle foto che arrivano da dietro le quinte.

Basato sull'omonimo cortometraggio del 2019, Ponyboi racconterà la storia di un "giovane fuggiasco intersessuale che deve lottare per sopravvivere nel gelido New Jersey dopo che un affare di droga va storto e sconvolge i fragili equilibri".

Il film, girato a Jersey City tra ottobre e novembre, è diretto da Esteban Arango e scritto da River Gallo. Nel cast anche Victoria Pedretti e Indya Moore.

O'Brien è recentemente apparso in "Not Okay" al fianco di Zoey Deutch. L'attore è impegnato nella post-produzione del thriller in uscita "The Vanishings at Caddo Lake" e della satira politica "Maximum Truth", scritta da Ike Barinholtz e dal regista di "The Mindy Project" David Stassen.