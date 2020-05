Pomeriggio 5: runner si cala i pantaloni e mostra il lato B in diretta

Singolare incidente occorso durante Pomeriggio 5: ieri un runner si è calato i pantaloni davanti alle telecamere del programma Mediaset, e proprio mentre l'inviata era in collegamento, in diretta, con Barbara D'Urso in studio.

Documentare l'inizio della Fase 2 in un parco cittadino di Milano solitamente preso d'assalto durante le belle giornate primaverili: lo scopo del servizio di Pomeriggio 5 era questo, ma qualcuno ne ha approfittato per mostrare le proprie grazie a favor di telecamera. E così, mentre l'inviata di Barbara D'Urso illustrava tutti i diversi comportamenti incontrati fino a quel momento, tutti molti rispettosi delle norme in vigore, lo spudorato atleta, accortosi dell'obiettivo, ha deciso di consegnare una parte di sé all'imperitura memoria della TV. Guardare il video - che trovate a questo link - per credere.

Naturalmente la clip ha fatto immediatamente il giro dei social, diventando virale in poche ore, e spaccando a metà l'opinione dei commentatori: chi critica il gesto del runner e chi invece lo ringrazia per aver reso l'inizio di questa Fase 2 un po' più divertente.