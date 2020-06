Polvere di stelle: il piccolo errore nella scena dello spettacolo sulla nave

La scena di Polvere di stelle in cui compare lo spettacolo sulla nave militare fu girata sulla USS Cascade, messa a disposizione dalla United States Navy ormeggiata nel porto di Napoli, presso il molo Beverello. In quella scena compare un piccolo errore, un anacronismo, che deve essere sfuggito ad Alberto Sordi ed ai produttori del film.

Molti marinai americani fecero da comparsa durante le riprese di Polvere di stelle, figurando in molte scene del film tra cui quella della festa sulla nave. In questa scena in particolare però è evidente come le loro uniformi siano degli anni '70 e non dei primi anni '40, epoca di ambientazione del film.

Monica Vitti con Alberto Sordi in Polvere di Stelle

La storia del film si svolge a Roma, in Abruzzo e a Bari, sebbene in alcuni casi il film ha luogo in posti immaginari, di fantasia. Diverse riprese di esterni, ambientate a Bari, in realtà furono girate in altri luoghi e, nonostante parte della storia sia ambientata in Abruzzo, nessuna scena è stata girata in quella regione.

A proposito della pellicola Callisto Cosulich scrisse nel settembre del 1973: "Il film di Sordi si divide in due parti nettamente distinte, anche sul piano della qualità. La prima, che dura fino all'otto settembre, è piuttosto mediocre e soffre del paragone schiacciante che ciascuno può fare con la scena dell'Ambra Jovinelli nel Roma di Federico Fellini. La seconda invece trova un giusto equilibrio tra realtà, storia e convenzione, offrendoci tra l'altro una descrizione della Bari alleata assolutamente inedita per il nostro cinema."