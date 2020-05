Poker Stars: Bryan Cranston e Jack Black protagonisti del torneo di poker di beneficenza

Questa sera alle 20.00 tantissime celebrities tra cui Jack Black e Bryan Cranston si riuniranno per Stars Call for Action by PokerStars, un torneo online di poker.

Questa sera alle 20.00, tantissime celebrities di fama internazionale, tra cui Casey Affleck, Jack Black, Gabriel Macht, Edward Norton, Bryan Cranston e il calciatore Neymar Jr, si riuniranno per Stars Call for Action - Powered by PokerStars, un torneo online di poker con lo scopo di raccogliere dei fondi per gli aiuti umanitari in questa crisi globale.

Il torneo di poker si terrà sulla piattaforma PokerStars e sarà trasmesso live su Twitch, Facebook e YouTube. Le star internazionali si siederanno intorno a questo tavolo virtuale, unendosi ai padroni di casa, James Hartigan e Lex Veldhuis. Chi assisterà al torneo potrà anche contribuire alla causa con una donazione, tramite il pulsante "dona". Guidato dall'attore Hank Azaria e dal giornalista, autore e sceneggiatore Andy Bellin, questo torneo è unico e racchiude star di livello mondiale come Casey Affleck, Jack Black, Gabriel Macht, Edward Norton, Brian Koppelman, Amy Schumer, Bryan Cranston, Don Cheadle, Michael Cera, Jon Hamm, Jeff Garlin, David Schwimmer.

Nel particolare 'cast' anche Eric Bogosian, Jason Alexander, Brad Garrett, Michael Ian Black, Kevin Pollak, Tony Yazbeck, Max Kruse, Neymar Jr e tanti altri. Chi vincerà donerà il premio di $1 milione a un'organizzazione benefica a scelta. Il 50% della somma andrà direttamente a Care International. Le sovvenzioni agli enti di beneficenza saranno gestite dalla Entertainment Industry Foundation (EIF), un ente di beneficenza che ha ottenuto 4 stelle da Charity Navigator perchè soddisfa tutti i 20 standard di beneficenza BBB. Per maggiori dettagli sul torneo e su tutti i partecipanti visita il PokerStars Blog.