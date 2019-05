Pokémon Sleep: annunciata l'app che "premia" chi dorme meglio

Pokémon Sleep sarà la nuova applicazione in arrivo nel 2020 che premierà i giocatori che dormono.

Il progetto è stato annunciato da Pokémon Company, l'affiliata di Nintendo che si occupa del franchise con protagonista Pikachu.

La particolare applicazione sviluppata per smartphone iOS e Android intitolata Pokémon Sleep arriverà nel 2020 e ha come obiettivo "trasformare il sonno in divertimento". Gli utenti potranno utilizzare l'app con l'accessorio Pokémon Go Plus+, compatibile anche con Pokémon Go, che utilizzerà un accelerometro integrato per monitorare le ore di sonno e inviare i dati raccolti allo smartphone tramite Bluetooth.

L'azienda ha inoltre ufficializzato l'arrivo di un nuovo videogioco di Detective Pikachu per Nintendo Switch e Pokémon Masters di iOS e Android.

Annunciati anche Pokémon Home, un servizio cloud che permette ai giocatori di condividere tra i diversi dispositivi i pokémon catturati e che sarà in grado di connettersi anche a Pokémon, Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Let's Go, Eevee!, Pokémon GO e ai prossimi giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Pokémon Shirts, infine, è un nuovo servizio che permette di ordinare capi di abbigliamento su misura e personalizzabili con disegni dedicati ai primi 151 Pokémon, inizialmente disponibile in Giappone, Stati Uniti ed Europa.

