Pluto TV, novembre 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Pluto TV a novembre 2022 nuovi film e serie TV in catalogo ed, in esclusiva, uno speciale pop-up channel interamente dedicato a Inazuma Eleven.

La programmazione di Pluto TV, il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount, è pronta a sorprendere il pubblico con tante novità in catalogo questo Novembre, mese dell'anno in cui le piogge e il maltempo rendono lecito restare a casa e fare una bella scorpacciata di film e serie TV.

Su Pluto TV arriva anche uno speciale pop-up channel interamente dedicato a Inazuma Eleven, famoso anime a tema calcistico, che celebra la ventiduesima edizione della più importante competizione calcistica della FIFA: la World Cup FIFA 2022, che si terrà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Il canale sarà onair dal 20 novembre per tutta la durata della competizione, per farci entrare ancora più nel vivo dello spirito di questo mondiale.

SU PLUTO TV È TEMPO DI...ABBUFFATE!

Dal 4 novembre su Pluto TV si accende il nuovo canale dedicato alle abbuffate: Pluto TV Food Mania. Una carrellata di programmi MTV a tema food a cui sarà impossibile resistere: dalle gare per lo spuntino più goloso ad esperimenti estremi a base di junk food, il tutto servito con la partecipazione di ospiti famosi. Dall'11 novembre è in arrivo invece un canale davvero speciale dedicato ad una delle serie più iconiche degli anni '90: Super! RUGRATS Per rivivere insieme le folli avventure di Tommy, Chuckie, i gemelli, e tornare un po' bambini, in attesa del Natale.

SU PLUTO TV IL NATALE È ALLE PORTE

Per iniziare ad entrare nella tanto attesa atmosfera natalizia dal 18 novembre arriva Pluto TV Christmas! Il Natale di Pluto TV è qui per rendere le vostre giornate allegre e luminose, con film dedicati a tutta la famiglia e speciali che vi inebrieranno di spirito natalizio. E ancora, dal 25 novembre, su Pluto TV la calda atmosfera delle feste è assicurata da tre canali a tema: Christmas Lights, il canale ideale per donare alla casa la tipica atmosfera delle luci di Natale, Pluto TV Fireplace che aiuterà a creare l'atmosfera di un caminetto, perfetto per prepararsi alle feste con lo scoppiettio del fuoco accompagnato da una dolce musica e VH1+ Christmas, per ascoltare la selezione delle colonne sonore natalizie più emozionanti e suggestive.

BABBO NATALE STA ARRIVANDO.... SU PLUTO TV FILM ROMANTICI!

Nel mese che precede le festività Natalizie su Pluto TV Film Romantici arriva Santa's Coming to... Pluto TV! un ciclo di film interamente dedicato agli amori che sbocciano sotto il vischio. Dal 1° novembre ogni martedì alle 21.00 si parte con Natale con l'Ex: una tormenta di neve costringe un uomo a trascorrere il Natale con la propria ex moglie. La settimana successiva, martedì 8 novembre va in onda Caro Babbo Natale... con protagonisti Ethan e Hallie desiderano che i genitori divorziati tornino insieme. Babbo Natale esaudirà il loro desiderio?

Il 15 novembre, sempre in prima serata, il ciclo di film natalizi prosegue con Girlfriends of Christmas Past. Dopo essere stata lasciata dal fidanzato, Livvy decide di vendicarsi con l'aiuto di un gruppo di ex fidanzate, anche loro tradite, riuscirà nel suo intento? Infine, l'ultimo appuntamento del mese, martedì 29 novembre è con Tutto per una Canzone. Adelaide è una stella della musica che dopo un litigio con il proprio agente scappa in un villaggio della Pennsylvania. Qui ritrova sé stessa e l'amore.

SU PLUTO TV FILM LA RICERCA DELLA VERITA' NON CONOSCE CONFINI

Per gli appassionati di misteri, gialli e verità nascoste, dal 5 novembre su Pluto TV Film si inaugura il ciclo Finding the Truth - Alla scoperta della verità in onda tutti i sabati dalle 21.30. Il primo appuntamento è con Freelancers, la storia di Jonas Maldonado, che per scoprire chi ha ucciso il padre poliziotto, decide di arruolarsi nel corpo di Polizia di New York.

La settimana successiva, il 12 novembre, va in onda Silent Witness film di Peter Markle basato sul romanzo di Richard North Patterson. Il 19 novembre si prosegue con "Vite separate", thriller psicologico con James Belushi ed Elisabeth Moss. Infine, il 26 novembre spazio a "Hollywood Confidential", che narra della misteriosa morte del produttore Thomas Ince, avvenuta sullo yacht del magnate dell'editoria William Randolph Hearst.