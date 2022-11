Pluto TV, Dicembre 2022: le novità in catalogo tra film di Alberto Sordi e serie TV

A dicembre 2022 l'intrattenimento non conosce confini su Pluto TV: il servizio digitale FAST completamente gratuito di Paramount si trasforma in un calendario dell'avvento tutto da guardare. Ogni giorno tanti contenuti gratuiti, per tutti i gusti, e tutti da scoprire.

I GRANDI CLASSICI DI ALBERTO SORDI

Sanremo 1981, Alberto Sordi e Claudio Cecchetto

Dal 2 dicembre tutti i venerdì alle 21:00 su Pluto TV Cinema Italiano arriva il ciclo I Classici di Alberto Sordi, per aspettare il Natale con uno dei maestri del cinema italiano. Il 2 dicembre va in onda "Lo scapolo". La settimana successiva, il 9 dicembre dalle 21.00 verrà trasmesso "Il medico della mutua", mentre il 16 dicembre va in onda la commedia "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?".

Poco prima di Natale, il 23 dicembre, arriva "Amore mio aiutami" film del 1969 con Alberto Sordi e Monica Vitti. Il 30 dicembre, infine, chiude il ciclo, "Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata", esilarante commedia con Claudia Cardinale.

GLI SPECIALI NATALIZI DELLE SERIE PIÙ AMATE

Dal primo dicembre fino alla Vigilia di Natale, Pluto TV si trasforma in un calendario dell'avvento tutto da scoprire! Ogni giorno sulla piattaforma andranno in onda gli speciali natalizi delle serie più amate. Gli speciali di Doctor Who, in onda dal 11 dicembre, e le puntate natalizie di Fanboy e Chum Chum, Henry Danger, T.U.F.F. e Puppy in onda sul canale Super! Eroi il 5 dicembre. Non mancheranno gli episodi speciali a tema natalizio di alcuni degli show più amati come Faking It - Più che amiche e Diario di una nerd superstar in onda sul canale Serie Teen il 7 dicembre, e i reality più seguiti come Geordie Shoree Teen Mom.

I NUOVI CANALI IN ARRIVO NEL PERIODO DELLE FESTE

Doctor Who: Una foto promozionale per il doppio speciale The End of Time

Dal 2 dicembre arriva su Pluto TV Super! Natale, un canale speciale per festeggiare il Natale con la famiglia! Una selezione unica di tutti gli episodi a tema delle serie più amate dai bambini per vivere la magia del Natale. Da giovedì 8 dicembre si accende Super! A casa dei Loud, un canale super speciale per entrare nel mondo di Lincoln Loud e le sue 10 diversissime sorelle; dal 16 dicembre arriva inveceRenegade, un canale dedicato all'omonima serie cult. Questo è solo un assaggio delle tantissime sorprese in arrivo. Per non perdere neanche uno dei contenuti che andranno in onda nel mese di dicembre su Pluto TV segui l'account Instagram ufficiale di Pluto TV.