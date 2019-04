Playstation 5 e GTA 6 in arrivo nel 2020?

I fanatici dei videogiochi saranno molto soddisfatti per la notizia che si sta diffondendo online: la Playstation 5 arriva nel 2020 insieme a Grand Theft Auto 6!

Nelle ultime ore molte fonti parlano di una vera e propria presentazione della nuova console, mentre alcuni parlano addirittura di un evento estivo per mostrare al pubblico la tanto attesa Playstation 5. Uno dei presunti motivi per l'accelerata della Sony sarebbe la spietata concorrenza Microsoft: pare che all'E3 2019 di Las Vegas, il gigante tecnologico presenterà la sua console, per ora chiamata Scarlett.

Tantissime novità, secondo i più informati, andranno a rendere la PS5 un prodotto molto competitivo: prima di tutto il presunto prezzo di lancio, intorno ai 499,99 dollari, molto più basso delle aspettative di mercato; l'arrivo del PlayStation Plus Premium che andrà a arricchire ulteriormente il servizio grazie alla creazione di server privati; e soprattutto l'arrivo di GTA 6, uno dei titoli di lancio della console. Molti esperti sono poco convinti che Grand Theft Auto 6 uscirà nel 2020, visto il poco tempo che la Rockstar Games avrebbe per occuparsi del titolo dopo l'imminente Red Dead Redemption 2.

Uno degli elementi a cui gli appassionati sono più attenti è la compatibilità dei giochi della PS4 con la nuova console. L'argomento è protagonista di diversi meme sul web, soprattutto su Twitter: