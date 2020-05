PlayStation 5: il 4 giugno l'evento di presentazione in streaming

Sony ha annunciato la presentazione online di un evento lagato alla PlayStation 5, in programma il 4 giugno alle ore 22 (ora italiana).

L'intero show sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di PlayStation, Twitch e YouTube.

Secondo quanto rivela il promo la presentazione sarà dedicato al "futuro del mondo dei videogiochi" e dovrebbe svelare i titoli che verranno messi in vendita quando sarà messa in commercio la console PlayStation 5.

I fan, online, sostengono che si potrebbero forse avere degli aggiornamenti riguardanti progetti molto attesi come un nuovo titolo legato a Resident Evil, Spider-Man 2 e God of War.

Bisognerà però attendere prima di scoprire i dettagli che i vertici della Sony hanno deciso di condividere online.